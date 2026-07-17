"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 16.07.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו חברת הכנסת לשעבר רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, יוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי ובני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS).

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הפאנל יגיע בתחנה הראשונה לאיראן האם ייתכן שסבבי הלילה בין טראמפ לאיראנים מחלישים את נציגי האייתוללות? מדוע האיראנים מסתירים את הפגיעות? והאם אנחנו במעלה הסולם לעבר הסלמה כללית? טראמפ מודה שהסכמים בשכונה נועדו להיות מופרים.

הערביסטים יתהו האם ההסכם בלבנון יזמין את הסורים פנימה והאם חולשתם של האיראנים תפגע בחיזבאללה שנלחם על חייו? הצהרות המלחמה כבר עפות באוויר ומקבלו לגוון של שירה פרסית עתיקה באיומים המוכרים.

משם הפאנל יעבור לתימן. תימן זה לא רק חות'ים. השבוע, סעודיה והחות'ים העלו הילוך ברמת המלחמה ביניהן. מדוע סעודיה תוקפת כעת את החות'ים? האם גם זו זרוע איראנית שמקבלת נמק ונחלשת?

צבי יחזקאלי יספר על החוויות שלו מבריכות שלמה שליד בית לחם. הבריכות היו הבילוי הירושלמי בשנות ה-80-70. הבריכות העתיקות מימי החשמונאים העלו מים לבית המקדש ונמסרו לרשות הפלסטינית בהסכמי אוסלו. אתר המורשת היהודית הפך למזבלה וביוב וכעת מתחילים לפקוד אותו מחדש יהודים. הפלסטינים כבר מכינים קרב תודעתי. יחזקאלי אמנם שמח לראות מחדש את המקום, אך כאב על ההרס וההזנחה. האם זה הקרב הבא שבו הבריכות של שלמה המלך יחזרו לעם הנצח?

התוכנית תסתיים בקטע קומי. הומור חות'י, שיוצא תוך כדי זעם על הסעודים. מומרי התימני שונא ישראל פופולרי, תקף כעת את בן סלמאן יורש העצר הסעודי, על המלחמה שפתח בתימן.

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