המצור האמריקני על מצר הורמוז מונע מאיראן לייצא נפט משטחה, דבר שהוביל לעלייה משמעותית במחיר הדלק ברחבי העולם. בניסיון להתמודד עם המצב, איחוד האמירויות הודיעה היום (שישי) כי תאיץ את בנייתו של צינור נפט חדש.

המהלך צפוי להכפיל את קיבולת ייצוא הנפט הגולמי של חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי שבבעלות המדינה, "אדנוק" (Adnoc), דרך נמל פוג'יירה, תוך עקיפת מצר הורמוז. בלשכת המדיה של אבו דאבי ציינו כי הפרויקט, שזכה לשם "צינור מערב-מזרח" החדש, יהיה מבצעי עד שנת 2027 ויסייע במענה לביקוש העולמי.

כאמור, כיום חברת הנפט הממשלתית כבר מפעילה צינור של 1.5 מיליון חביות ביום משדות הנפט המדבריים שלה אל הנמל שבחוף המזרחי, צינור שהוכח כחבל הצלה עבור המדינה במהלך המלחמה.

כאמור, מאז תחילת המצור האמריקני על מצר הורמוז, מכליות הנפט האיראניות - שבעבר היו אחראיות לכ-85% מסך הייצוא של המדינה - לא עזבו את הנמלים באיראן. "המצור עובד בצורה מושלמת - אין כל פעילות כלכלית שנכנסת לאיראן, או יוצאת ממנה", ציין לפני כשבועיים גורם אמריקני בשיחה עם i24NEWS.

למרות המצור, באיראן ממשיכים לייצר נפט כל העת. שני גורמי מודיעין העריכו בסוף החודש שעבר בשיחה עם i24NEWS כי "איראן עלולה להישאר ללא מקום לאחסן את הנפט שהיא מפיקה בתוך כחודשיים".

לדבריהם, הרגע שבו תיגמר קיבולת האחסון יחייב את איראן לקבל החלטות משמעותיות - שחלקן עלולות לגרום לנזק כלכלי כבד שייקח זמן רב לשקם.