דיווח: טראמפ מקפיא את הרחבת הלחימה מול איראן - בשל חשש ממחסור במיירטים

על פי דיווח מהלילה (בין שבת לראשון) בניו יורק טיימס, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להקפיא לעת עתה את התוכנית להרחבת הלחימה באיראן - זאת בעקבות חשש ממחסור במיירטים.

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