דיווח: טראמפ מקפיא את הרחבת הלחימה מול איראן - בשל חשש ממחסור במיירטים
על פי דיווח בניו יורק טיימס, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להקפיא לעת עתה את התוכנית להרחבת הלחימה באיראן - זאת בעקבות חשש ממחסור במיירטים
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על פי דיווח מהלילה (בין שבת לראשון) בניו יורק טיימס, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להקפיא לעת עתה את התוכנית להרחבת הלחימה באיראן - זאת בעקבות חשש ממחסור במיירטים.
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ניו יורק טיימס: בשל חשש ממחסור במיירטים - הנשיא טראמפ מקפיא לעת עתה את התוכניות להרחיב את הלחימה מול איראן (ברק בטש)
דיווחים על פיצוצים באזור בנדר עבאס (ברק בטש)
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