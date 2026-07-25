דיווח: טראמפ מקפיא את הרחבת הלחימה מול איראן - בשל חשש ממחסור במיירטים

על פי דיווח בניו יורק טיימס, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להקפיא לעת עתה את התוכנית להרחבת הלחימה באיראן - זאת בעקבות חשש ממחסור במיירטים

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דונלד טראמפ, 23.07.2026
דונלד טראמפ, 23.07.2026AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

על פי דיווח מהלילה (בין שבת לראשון) בניו יורק טיימס, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להקפיא לעת עתה את התוכנית להרחבת הלחימה באיראן - זאת בעקבות חשש ממחסור במיירטים.

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ניו יורק טיימס: בשל חשש ממחסור במיירטים - הנשיא טראמפ מקפיא לעת עתה את התוכניות להרחיב את הלחימה מול איראן (ברק בטש)

דיווחים על פיצוצים באזור בנדר עבאס (ברק בטש)

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