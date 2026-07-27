הבחירות לכנסת ה-26 מתקרבות, ובישראל נערכים לשלל תרחישים. בין היתר בחשש מהתערבות מדינה זרה שתנסה להטות את תוצאות הבחירות, כשבמוקד איראן. יו"ר ועדת חוץ וביטחון קיים היום (שני) דיון היערכות בנושא בכנסת, והזהיר: "איראן מנסה להפוך את הבחירות לחזית נוספת".

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יו"ר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הזהיר היום: "איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות לחזית נוספת. מערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל. גופי הביטחון נדרשים להיערך גם לתרחיש של פגיעה פיזית בנבחרי ציבור, ובראשם ראש הממשלה. קיים לכך חשש ממשי. הכתובת על הקיר". הדברים נאמרו בדיון בנושא ההיערכות לקראת הבחירות בהשתתפות ראש השב"כ, יו"ר ועדת הבחירות, ראש מערך הסייבר הלאומי ונציגי המל"ל וצה"ל.

עוד אמר ביסמוט בדיון: "שורת המינויים התמוהה שנעשתה בוועדת הבחירות המרכזית מעוררת אף היא שאלות ומחייבת הסברים".

יו"ר ועדת הבחירות סולברג, התייחס לטענה: "הופתעתי קצת מהדברים. אנחנו ערים לפרסומים המטרידים בנוגע למינויים ובודקים את עצמנו. כל המינויים שנעשו לאחרונה מוכיחים את עצמם השכם וערב. בתור יושב ראש אני מרגיש שאני סומך עליהם"

ביסמוט השיב: "אני מופתע שאתה מופתע. במהלך הדיון נעבור על שורה של מינויים, ואתה תראה שהדברים לא נאמרו סתם. הכול מגובה וממוסמך."

מוקדם יותר החודש בסקר i24NEWS שנערך על ידי מכון "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון, שאלנו את הציבור: "האם, לדעתכם, ישראל ערוכה להתמודד עם התערבות זרה שתשפיע על הבחירות?". מתוך כלל המשיבים לסקר, 53% ענו כי לדעתם ההיערכות בנושא אינה מספקת לנוכח האיומים. 33% ענו שכן, המדינה יודעת לשמור על טוהר הבחירות. 14% אמרו שאין להם דעה בנושא.

עם זאת, בחלוקה לפי גושי הצבעה, ניתן לראות כי יש יותר תמימות דעים בקרב מצביעי האופוזיציה - 64% ענו שלדעתם המדינה אינה ערוכה להתערבות זרה בבחירות, לעומת 22% שאמרו שכן. בקרב מצביעי הקואליציה הדעות חלוקות - 42% חושבים שהמדינה לא ערוכה להתערבות זרה בבחירות, לעומת 44% שחושבים שכן.

בחודש יולי האחרון מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם דו"ח בנושא, שמעלה כי ישראל אינה ערוכה להתמודדות עם איום ההשפעה הזרה במרחב הדיגיטלי, למרות שהאיום זוהה כבר לפני כתשע שנים. לדבריו, גורמים עוינים, ובראשם איראן, מנצלים את הרשתות החברתיות באופן שיטתי כדי להעמיק שסעים בחברה הישראלית, לזרוע בהלה ולעצב את תפיסת המציאות של הציבור - בעוד שהמדינה עדיין פועלת ללא מדיניות לאומית וללא גוף ממשלתי שמרכז את הטיפול בנושא.