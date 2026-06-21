מבצע הביפרים נחשף: הבכיר לשעבר מספר לראשונה על הרגע שבו נלחץ הכפתור

כמעט שנתיים לאחר מבצע הביפרים שהפך לאחד ממבצעי הביון המדוברים בעולם, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, המופיע בשם העט "אדם פיין", חושף לראשונה מול מצלמה פרטים חדשים על מאחורי הקלעים של המבצע. לדבריו, מדובר במהלך שנבנה במשך כחמש שנים וכלל שילוב של מודיעין, טכנולוגיה, גיוס סוכנים והקמת תשתיות חשאיות שנועדו לייצר יתרון אסטרטגי מול חיזבאללה.

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הוא מספר כי ההחלטה להפעיל את הביפרים התקבלה ימים לפני הביצוע, אך מאחורי רגע הלחיצה על הכפתור הסתתרו שנים של עבודה מורכבת. לדבריו, מטרת המבצע הייתה לא רק לגרום לפגיעה פיזית באנשי חיזבאללה, אלא גם ליצור אפקט תודעתי משמעותי ולערער את תחושת הביטחון של הארגון.

פיין מתאר את רגעי המתח בחמ"ל המוסד ביום ההפעלה. לאחר האות לביצוע, לדבריו, השתררה דממה מוחלטת כאשר איש לא ידע אם המבצע אכן מצליח. רק לאחר שהחלו לזרום דיווחים מכלי התקשורת ומהשטח התברר שהמבצע יצא לפועל כפי שתוכנן. "היו דקות מורטות עצבים", הוא משחזר.

לצד ההצלחה, הוא חושף גם את הקשיים בדרך: חשדות שהתעוררו בקרב חיזבאללה, אתגרים לוגיסטיים בהעברת אלפי מכשירים, התנגדויות מצד גורמים שונים לאורך הדרך והצורך לשמור על חשאיות מוחלטת עד לרגע האחרון. לדבריו, כל טעות קטנה הייתה עלולה להביא לקריסת המבצע כולו.

בריאיון הוא מתייחס גם להשפעה הרחבה של המבצע על מאזן הכוחות מול חיזבאללה, אך מדגיש כי אסור לישראל להסתמך על הישגי העבר בלבד. "הצד השני יתאושש וייערך למלחמה הבאה", הוא אומר, ומוסיף כי מערכת הביטחון חייבת להמשיך לפתח יכולות חדשות ומפתיעות גם בעתיד.

לצד ההיבט המבצעי, פיין מבקש להפנות זרקור גם אל אנשי ונשות המוסד שפעלו מאחורי הקלעים במשך שנים ארוכות מבלי לקבל הכרה ציבורית. לדבריו, המבצע הוא בראש ובראשונה סיפורם של אנשים שפעלו ביצירתיות, בתעוזה ובמסירות, תוך תשלום מחירים אישיים ומשפחתיים כבדים למען ביטחון המדינה.