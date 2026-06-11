משרד החוץ האיראני: טרם הושג הסכם סופי, המתווכות פועלות לגשר על הפערים
טראמפ: "יש חילופי שלטון באיראן, ההנהגה הנוכחית יותר הגיונית" • נתניהו: "שוחחתי עם הנשיא, הוא מחויב לכך שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המועשר, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחותיה"
נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע אמש (חמישי) כי ביטל את התקיפות המתוכננות של ארצות הברית באיראן לאחר שאושרו הנקודות העיקריות בהסכם המתגבש עם איראן. באיראן דווח: "ארה"ב קיבלה את הנוסח שלנו, קיימת סבירות גבוהה שההסכם יאושר". טראמפ הצהיר: "בקרוב נחתום על הסכם נהדר שלפיו איראן לא תחזיק לעולם בגרעין".
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טראמפ: מאמין שיש חילופי שלטון באיראן כי ההנהגה הנוכחית יותר הגיונית (נטלי הוויט)
משרד החוץ האיראני: מזכר ההבנות כמעט וסופי אך לא הושג הסכם סופי, המתווכות פועלות כעת לגשר על הפערים (ברק בטש)
נתניהו: הנשיא טראמפ מחויב לכך שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המועשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור (גיא עזריאל)
טראמפ: "לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, האיראנים הסכימו לכך" (נטלי הוויט)