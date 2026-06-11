נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע אמש (חמישי) כי ביטל את התקיפות המתוכננות של ארצות הברית באיראן לאחר שאושרו הנקודות העיקריות בהסכם המתגבש עם איראן. באיראן דווח: "ארה"ב קיבלה את הנוסח שלנו, קיימת סבירות גבוהה שההסכם יאושר". טראמפ הצהיר: "בקרוב נחתום על הסכם נהדר שלפיו איראן לא תחזיק לעולם בגרעין".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<