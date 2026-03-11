לקראת כאוס במשמרות המהפכה ובצבא? הבנק שאחראי על המשכורות נפגע בתקיפה

פרסום ראשון: מרכז המידע של הבנק האיראני הגדול במדינה, בנק Sepah, שאחראי על תשלום משכורות לאנשי צבא איראן ומשמרות המהפכה נפגע היום (רביעי) בתקיפה אווירית.

משמעות הפגיעה היא כי הדבר ימנע מהם לשלם משכורות למשך תקופה, וכי הם יצטרכו למצוא פתרונות אחרים.

דובר צה"ל

כזכור, במבצע "עם כלביא" ביוני האחרון, סוכנות הידיעות האיראנית דיווחה על מתקפת סייבר נגד אותו בנק איראני מרכזי Sepah, המשבשת את שירותיו הדיגיטליים.

גורמי אופוזיציה באיראן אמרו ל-i24NEWS שבימים האחרונים רוקנו בכירי משמרות המהפכה את חשבונות הבנק בבנקים שונים והעבירו אותם לחו"ל.

קבוצת האקרים מתנגדי משטר באיראן שמזדהה בשם "הדרור התוקף", שתקפה בעבר יעדים איראנים, ועל פי פרסומים קשורה לישראל הודיעה: "הצלחנו לחדור למערכות הבנקאיות באיראן ולפגוע בהן". הקבוצה טוענת כי חדרה למערכות בנק "ספה" ופגעה בכל מאגר המידע של הבנק - שקשור למשמרות המהפכה.

בהצהרה שפורסמה בחשבונות המדיה החברתית שלה, טענה קבוצת "הדרור התוקף" כי בנק ספא שימש לעקיפת סנקציות בין-לאומיות ולמימון פעילויות של משמרות המהפכה, כולל תוכניות טילים ותוכניות גרעין. "זהו גורלו של מוסד המוקדש לשימור פנטזיות הטרור של הדיקטטור", מסרה הקבוצה, והודתה לבעלי ברית אנונימיים שסייעו בביצוע המתקפה.