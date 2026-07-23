54 שנים לאחר הפיגוע הקשה בנתב"ג: קוזו אוקמוטו, המחבל היפני שעמד בראש חוליית המחבלים שביצעה את הטבח בנמל התעופה של לוד במאי 1972, מת היום (חמישי) בביירות בגיל 78. בטבח נרצחו 24 בני אדם ונפצעו 71 נוספים.

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אוקמוטו, שנולד למשפחה בורגנית, גויס לארגון הטרור "הצבא האדום היפני" בפברואר 1970, על ידי שני אחיו הגדולים, ובפרט על ידי אחיו טאקדיה אוקמוטו, שהיה בין חוטפי מטוס נוסעים יפני לקוריאה הצפונית ב־1970, פעולה שהקנתה את הפרסום הראשון לארגון זה.

בספטמבר 1971, כמו עשרות פעילים אחרים בארגון, יצא אוקמוטו ללבנון על מנת לקבל אימון צבאי במחנות מחבלים. שם התוודע וחבר לארגון החזית העממית לשחרור פלסטין בראשות ג'ורג' חבש.

כאמור, כתוצאה מהירי נהרגו 24 אנשים ונפצעו 78 - ואקומוטו היה היחיד מחברי חוליית המחבלים ששרד. ארבעה מהפצועים נפטרו מאוחר יותר מפצעיהם. 16 מההרוגים ו-27 מהפצועים להיו צליינים מפורטו ריקו שהגיעו לארץ באותה הטיסה יחד עם שלושת המחבלים והתכוננו לשהות בת עשרה ימים.

לצידם, בין קורבנות הטבח היה גם פרופסור אהרן קציר, מבכירי המדענים בישראל, שעמד בראש המחלקה לפולימרים במכון ויצמן, ואחיו של נשיא המדינה לימים, אפרים קציר.

ב-10 ביולי 1972 הועמד אוקמוטו למשפט בפני בית המשפט הצבאי בלוד. כתב האישום שהוגש נגדו כלל ארבעה סעיפים: חברות בקבוצת טרור אשר גרמה למותם של 24 אנשים ופציעתם של רבים אחרים. ירי על הנוסעים ששהו בנמל התעופה, השלכת רימוני יד מתוך כוונה לגרום למותם של אנשים ולגרום נזק לרכוש וביצוע שירות עבור ארגון בלתי חוקי, קרי החזית העממית.

אוקמוטו הודה בכל פרטי האישום ולא הביע חרטה על מעשיו. בהמשך, מסר הצהרה מעל דוכן העדים כי "תיקון המצב יעשה על ידי רצח וחורבן של הכל".

באמצע יולי 1972, נפסקו לו שלושה מאסרי עולם ועוד שש שנות מאסר. את מרבית הזמן הזה העביר בתא מבודד שאורכו שלושה מטרים ורוחבו פחות משניים, אשר היה ב"אגף האיקסים" בכלא רמלה.

הוא שוחח ממאסר במאי 1985, במסגרת עסקת ג'יבריל, לאחר כ-13 שנים בכלא הישראלי. לאחר שחרורו, עבר אוקמוטו לטריפולי בירת לוב. לאחר שהות מסוימת בלוב, עבר אוקמוטו לסוריה והסתנן בעזרת תעודות מזויפות ללבנון. בפברואר 1997 נעצר וביולי באותה השנה נשלח לשלוש שנות מאסר, באשמת שימוש בדרכונים מזויפים.

בתום ריצוי העונש גורשו פעילי "הצבא האדום היפני" ליפן ושם הועמדו לדין על מעשי טרור בינלאומיים, פרט לאוקמוטו שבמרץ 2000 קיבל מממשלת לבנון מקלט מדיני על "שהשתתף בפעולות התנגדות כנגד ישראל, ועונה על ידיהם במהלך כליאתו בכלא הישראלי".