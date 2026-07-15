"הר המכוש": המתחם התת-קרקעי החשאי באיראן שטראמפ מאיים להשמיד

בשנים האחרונות הפכו נתנז ופורדו לאתרים המזוהים ביותר עם תוכנית הגרעין האיראנית. אולם, בעקבות מבצעים שונים שבוצעו בעבר, פיתחה איראן אתר גרעין מרכזי נוסף הידוע בשם "הר המכוש" (Pickaxe Mountain). בעוד שהדאגה המקורית של איראן הייתה הגנה מפני חימוש חודר בונקרים, המתחם החדש נבנה בסטנדרטים אחרים לחלוטין.

המקום נמצא בסמוך לאתר העשרת האורניום בנתנז, אך נחפר בעומק של 80 עד 100 מטרים מתחת לסלע גרניט מוצק. עומק זה מקשה אפילו על פצצות חודרות הבונקרים הקונבנציונליות החזקות ביותר שבידי ארצות הברית לפגוע בו ישירות.

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בשנה האחרונה תועדה באתר פעילות קדחתנית במיוחד. צילומי לוויין חשפו יציקות בטון טריות ומילוי חוזר של סלעים מעל פתחי הכניסות, במטרה למנוע מישראל ומארצות הברית את היכולת להקריס את הגישה למתחם. מומחים העריכו בתחילה כי האתר מיועד להרכבת צנטריפוגות, אולם קני המידה העצומים שלו והיקף החפירות בתוך ההר מרמזים על פרויקט גדול ורחב בהרבה.

האתר נבנה בהנחייתו הישירה של מנהיג איראן דאז, עלי חמינאי, אשר התעלם מאזהרות הנשיא דונלד טראמפ והורה לשקם את היכולות הגרעיניות והבליסטיות של המדינה, תוך הטמנתן עמוק מתחת להרים גבוהים כדי שיהיו חסינות לחלוטין מכל פגיעה אווירית. בשל החסינות הגבוהה של המתחם מפני תקיפה מהאוויר, עולה החשש כי הדרך היחידה לפגוע בו עשויה להיות באמצעות מתקפה קרקעית.

הדיווחים חושפים כי אחת הסיבות לקביעת מועד התקיפה נגד איראן, שנמסרה לשרים, הייתה החשש כי השלמתו של הפרויקט האיראני ב"הר המכוש" תקשה באופן דרמטי על היכולת לבצע תקיפה יעילה בעתיד. כעת, כאשר בוושינגטון ובירושלים מבטיחים כי איראן תישאר ללא תוכנית גרעין וללא אורניום מועשר, ברור לכל כי השמדת "הר המכוש" היא תנאי הכרחי להשגת יעד זה.