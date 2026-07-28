המיליציות הפרו-איראניות בעיראק שבוחנות את הקו האדום של ישראל | פרופיל

בעקבות יירוט שני הכטב"מים היום (שלישי) מעל ירדן, עולה מחדש שאלת זהותן של המיליציות השיעיות הפועלות בעיראק. ארגונים אלו פועלים תחת גוף מאגד בשם "אל-חשד אל-שעבי" (ההתגייסות העממית), שהוקם ב-2014 כדי להילחם בדאע"ש וכפוף רשמית לממשלת עיראק.

עם זאת, בפועל, רבים מהפלגים השיעים הפועלים בתוכו ממומנים, מנוהלים ומחומשים ישירות על ידי איראן.

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אחת המיליציות הבולטות והחזקות ביותר בתוך הגוף הזה היא "כתאאב חיזבאללה" (גדודי חיזבאללה). ארגון זה חולק אידיאולוגיה זהה לזו של חיזבאללה הלבנוני, והוא אחראי לאורך השנים על שיגורי כטב"מים רבים, הן לעבר שטח ישראל והן לעבר בסיסים של צבא ארצות הברית באזור.

אף שחלקן של המיליציות הללו במערכה הנוכחית היה זניח עד כה, השיגור האחרון מעיד על ניסיון איראני לבחון היכן עובר הקו האדום של ישראל.

האינטרס האיראני בשימוש בשלוחות הללו, בדומה להפעלת החות'ים בתימן, הוא היכולת להמשיך ולתקוף יעדים ישראליים ואמריקניים גם בזמן מגעים למשא ומתן - ומבלי לספוג תגובה צבאית ישירה על אדמת איראן. במקביל, הלחץ והאיומים מצד נשיא סוריה א-שרע, לצד ממשלה עיראקית חדשה שלא התמודדה עד כה עם הלחץ מטהרן, מגבירים את החשש שעיראק תהפוך עוד יותר למגרש המשחקים המרכזי של משמרות המהפכה.