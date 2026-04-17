עם כניסתה של הפסקת האש לתוקף, צה"ל חושף היום (שישי) את הנתונים המלאים של מבצע "שאגת הארי". מהנתונים עולה תמונה של פגיעה אסטרטגית חסרת תקדים, לא רק ביכולות הצבאיות, אלא בליבת הכלכלה, הגרעין והשליטה של משטר הטרור בטהרן.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מכת הפתיחה: "40 ב-40"

המבצע נפתח במהלך כירורגי שהימם את ההנהגה האיראנית: תוך 40 שניות בלבד, 40 חימושים מדויקים סיכלו 40 מפקדים בכירים במוקדי שליטה שונים. מיד לאחר מכן, יצא לדרך המטס הגדול בתולדות חיל האוויר – 200 מטוסים שתקפו בו-זמנית למעלה מ-500 מטרות עומק ותשתיות קריטיות.

לפי נתוני הצבא, המבצע כלל לא פחות מ-8,500 גיחות מטוסים ויותר מ-10,000 תקיפות בסך הכל. התוצאה: 85% מיכולות ההגנה האווירית של איראן הושמדו, מה שאפשר לחיל האוויר חופש פעולה מוחלט בשמי הרפובליקה האסלאמית.

גדיעת זרוע הטילים והגרעין

אחד ההישגים המשמעותיים ביותר של המבצע הוא פירוק "שרשרת הערך" של תעשיית הטילים הבליסטיים. בצה"ל מבהירים כי לא מדובר רק בהשמדת משגרים (60% מהם הוצאו מכלל שימוש), אלא בפגיעה במפעלי חומרי הגלם, רכיבי האלקטרוניקה ותשתיות הייצור. "לא מתקיימת כיום יכולת ייצור אפקטיבית של טילים באיראן", נמסר.

במקביל, הועמקה הפגיעה בפרויקט הגרעין. תשתיות מחקר ופיתוח הושמדו, ובוצעה פגיעה נקודתית במרכיבים קריטיים של תוכנית ההעשרה – מה שמוגדר בצבא כפגיעה ב"תעודת הביטוח" של המשטר.

דובר צה"ל

חניקה כלכלית ופגיעה בזירת הפיקוד והשליטה

המבצע לא עצר בבסיסי הצבא. צה"ל תקף לראשונה מטרות כלכליות תומכות משטר: מתחמי פטרוכימיה, תעשיות מתכת, ואפילו מתקני בינה מלאכותית ונכסי חלל. הפגיעה הזו נאמדת בעשרות מיליארדי דולרים ונועדה לייצר לחץ פנימי על המשטר.

בזירת הפיקוד והשליטה (פו"ש), מיניסטריון המודיעין האיראני ומנגנוני הדיכוי ספגו מכות אנושות. אלפי הרוגים ופצועים בקרב כוח האדם של המשטר יצרו כאוס בשרשרת הפיקוד, כאשר ההנהגה הנותרת נמצאת, לדברי גורמי צבא, ב"תחושת נרדפות מתמדת".

לבנון: חיזבאללה בנסיגה, צה"ל על הליטאני

גם בזירה הצפונית המספרים מדברים בעד עצמם: כ-1,700 מחבלי חיזבאללה חוסלו מתחילת המבצע. במבצע מיוחד שכונה "חושך נצחי", הושמדו 100 מטרות פיקוד ושליטה תוך דקה אחת, מהלך שחיסל יותר מ-250 מחבלים ומפקדים.

צה"ל פגע קשות גם בצינור החמצן הכלכלי של הארגון – אגודת "אל-קרד אל-חסן" ומחסני הכספים שלה הופצצו, מה שהוביל לכך שחיזבאללה מתקשה לשלם משכורות לפעיליו. נכון לעכשיו, כוחות צה"ל מהווים חוצץ בדרום לבנון ומונעים חזרת אוכלוסייה ושיקום של תשתיות הטרור.

הברית המערבית: שת"פ היסטורי עם ארה"ב

נקודת מפנה אסטרטגית שנחשפה היא עומק שיתוף הפעולה עם צבא ארה"ב. המבצע כלל "משחקי מלחמה" משותפים ותיאום הדוק ברמת התקיפה. בצה"ל מגדירים את הקשר עם סנטקום (CENTCOM) כ"נכס אסטרטגי לטווח ארוך" שמיצב את ישראל כמעצמה אזורית.

סיכום מבצע "שאגת הארי" במספרים:

גיחות מטוסים: למעלה מ-8,500.

תקיפות: כ-10,800 על יותר מ-4,000 מטרות.

מערכות הגנה אווירית שהושמדו: כ-250.

משגרי טילים מחוץ למעגל הלחימה: 60%.

חיסולים בלבנון: כ-1,700 מחבלים.

המנהיג פצוע, הכנופיות רבות

בלב הערכה עומד מצבו של מוג'תבא ח'אמנאי, מי שסומן כיורשו של אביו וכיהן כיעד מרכזי במכת הפתיחה של המבצע. על פי המודיעין, מוג'תבא אמנם לא חוסל, אך הוא נפצע – וככל הנראה אינו שולט באופן מוחלט בנעשה. "איראן חסרת מנהיג בפועל", אומרים גורמים ביטחוניים. "אין דרשות, אין הופעות פומביות, ואין את הכריזמה המוכרת. יש ואקום בהנהגה".

החלל הזה הוביל לפיצול מסוכן בצמרת: "כנופיית משמרות המהפכה", אנשי הצללים והטרור – וחידי, פדואיי וטא'אב - המושכים לכיוון של הסלמה והמשך העימות. ההנהגה הפוליטית: עסוקה בהישרדות אזרחית ובניסיון נואש להציל את הכלכלה, תוך התמקדות בייבוא וייצוא בסיסי לאזרח המתוסכל.

מכה אנושה לכלכלה: 65 מיליארד דולר נגרעו

המספרים שנחשפים כעת מלמדים על היקף הנזק חסר התקדים למשק האיראני. בישראל מעריכים כי אמנם המשטר לא צפוי ליפול בטווח המיידי, אך הוא ניצב בפני דילמות בלתי אפשריות: לאן ילך כל דולר של שיקום – לצבא או ללחם?

נזק לתעשיות האזרחיות: 40 מיליארד דולר.

נזק לתעשיות הצבאיות: 25 מיליארד דולר.

אבטלה: למעלה מ-100,000 עובדים פוטרו מהתעשיות הביטחוניות ששותקו.

השמדת תשתיות: איראן איבדה 75% מיכולת ייצור הפטרוכימיה, 40% מייצור הפלדה ו-23% מיכולת עיבוד הגז.

הרתעה פנימית על כרעי תרנגולת

בצה"ל מצביעים על פגיעה קשה במנגנוני הדיכוי של המשטר. במהלך המבצע חוסלו כ-1,000 מאנשי כוחות הביטחון והדיכוי האיראניים, והותקפו כ-450 מטרות של ה"בסיג'".

למרות שההערכה היא כי נשמרת "הרתעה בסיסית" אל מול הציבור האיראני כרגע, במערכת הביטחון מדגישים כי המשטר יתקשה מאוד להתמודד עם משברים עתידיים או התקוממות עממית רחבה, בשל השחיקה הדרמטית בכוחותיו.

"הפטיש על השולחן"

בישראל מבהירים כי המבצע הנוכחי היה רק הצצה ליכולות האמיתיות. "הפטיש מונח על השולחן", אומרים בצה"ל בטון מאיים. "הראינו מה אנחנו יכולים לעשות למשק האנרגיה ולתעשייה הצבאית. אם נידרש לכך – הישגים גדולים בהרבה נמצאים בהישג יד".

כעת, העיניים נשואות לטהרן: האם "כנופיית משמרות המהפכה" תגרור את המדינה להרפתקה נוספת, או שמא הכלכלה המדממת תאלץ את האייתוללות להרכין ראש? בינתיים, איראן מנסה לאסוף את השברים של תעשיות שלמות שירדו לטמיון.