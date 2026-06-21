המשא ומתן בין איראן לארצות הברית צפוי להתחדש היום (ראשון), כך הודיע סגן הנשיא ואנס. לאחר מכן איראן הודיעה כי היא תדרוש בשיחות בשוויץ שארה"ב תעמוד בהתחייבויות - ותאלץ את ישראל להפסיק לתקוף בלבנון. הותרו לפרסום שמותיהם של סמ"ר ליאב כבביה, סמ"ר יואב קליין ורס"ל ניר בן ארי שנפלו בדרום לבנון.

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