המשא ומתן בין איראן לארצות הברית צפוי להתחדש היום | עדכונים שוטפים

סכן הנשיא ואנס מבהיר: "נשמור על הפסקת האש, המו"מ צפוי להתחדש ביום ראשון" • הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל שנפלו בדרום לבנון • טראמפ: "לא יהיו אגרות מעבר במצר הורמוז במהלך תקופת הפסקת האש"

כתבי i24NEWS
כתבי i24NEWS
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דיווחים על תקיפה ישראלית בכפר שוכין שבנבטיה, דרום לבנון, 20.06.26
דיווחים על תקיפה ישראלית בכפר שוכין שבנבטיה, דרום לבנון, 20.06.26מתוך הרשתות הערביות

המשא ומתן בין איראן לארצות הברית צפוי להתחדש היום (ראשון), כך הודיע סגן הנשיא ואנס. לאחר מכן איראן הודיעה כי היא תדרוש בשיחות בשוויץ שארה"ב תעמוד בהתחייבויות - ותאלץ את ישראל להפסיק לתקוף בלבנון. הותרו לפרסום שמותיהם של סמ"ר ליאב כבביה, סמ"ר יואב קליין ורס"ל ניר בן ארי שנפלו בדרום לבנון.

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הותר לפרסום: סמ"ר ליאב כבביה, בן 20 מהוד השרון, נפל באסון טנק המג"ד (ינון שלום יתח)

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