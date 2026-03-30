משמר החופים של ארצות הברית תאפשר למכלית רוסית עמוסת בנפט גולמי להגיע לקובה, ובכך לספק אספקת אנרגיה קריטית למדינת האי, זאת לאחר מספר חודשי מצור נפט שהוטלו על ידי הממשל האמריקני, כך דווח היום (שני) ב"ניו יורק טיימס" מפי גורם אמריקני. על פי הדיווח, המכלית, הנושאת כ-730 אלף חביות נפט ושייכת לממשלת רוסיה, צפויה להגיע ליעדה - מטנסס קובה, בעוד מספר שעות.

לדברי אנליסטים, הגעת כלי השיט צפויה להקל באופן זמני על משבר האנרגיה הקשה בקובה, ולהעניק לה מספר שבועות של נחת עד שמאגרי הדלק שלה יאזלו. לצד זאת, הוא מפחית לחץ מהממשלה הקובנית, שניצבת בפני קריסה כלכלית מתקרבת ואיומים מתגברים מצד וושינגטון, ומראה שלפחות לעת עתה - האי עדיין יכול להסתמך על בעלת בריתו הוותיקה רוסיה.

כאמור, למשמר החופים יש כיום שתי ספינות סיור באזור שיכולות לנסות וליירט את המכלית הרוסית. עם זאת, הגורם אמריקני ציין כי ממשל טראמפ לא הורה על המהלך. המשמעות היא, שהם צפויים לאפשר לה להגיע ליעדה בשלום.

לא ברור מדוע הבית הלבן לא הורה על חסימת המכלית המדוברת, והאם יאפשר למשלוחים נוספים להגיע למקום בעתיד. בכל מקרה, המהלך הצליח למנוע עימות מסובך אפשרי מול רוסיה, סמוך לחופי פלורידה.

כזכור, מוקדם יותר החודש הודיעו בממשל האמריקני כי יתירו באופן זמני למדינות לרכוש נפט רוסי שכבר נמצא בים, זאת כדי להגדיל את ההיצע ולהשפיע על המחירים - שרשמו זינוק משמעותי מאז תחילת המלחמה באיראן.

במקביל, שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הודיע כי מדינתו עשויה להסיר בימים הקרובים את הסנקציות על הנפט האיראני שכבר נמצא בלב ים - זאת מאותה הסיבה. במידה והמהלך ייצא לפועל, הוא צפוי להויבל לשחרור כ-140 מיליון חביות נפט.