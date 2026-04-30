זוועה בקולומביה: רב מניו יורק נמצא מבותר בתוך ארון שהושלך לרחוב בבוגטה

רצח מחריד: גופתו של נוחם יסיר אבת', רב מניו יורק נמצאה בתוך ארון בגדים מוכתם בדם, כשהיא מבותרת, לאחר שהותקף ונרצח על ידי חברי כנופיות קולומביאנים. על פי הדיווחים בקולומביה, שרידי הגופה אותרו בתוך ארון נטוש שהושלך ברחובות בוגוטה - ימים ספורים לאחר שמשפחתו דיווחה על היעדרו.

הקורבן, רב בן 51, היה חבר בקהילת חסידי בעלז בבורו פארק שבברוקלין ונסע למדינה לקולומביה מוקדם יותר החודש כדי לסייע בייעוץ לקהילה של קתולים שהתגיירו.

על פי הדיווחים, החיפושים אחריו החלו לאחר שמשפחתו בניו יורק דיווחה כי הפסיק לענות לשיחותיהם באופן פתאומי.

תיעוד - הרגעים האחרונים של הרב:

ימים ספורים לאחר מכן, דיווחו תושבים מקומיים כי מצאו את ארון הבגדים, בו היו שרידי הגופה, כשסביבו כתמי דם, ברחוב הממוקם בצדו השני של העיר.