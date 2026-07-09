מדריך טיסה בארגנטינה קפץ אל מותו ממטוס קל בעיצומה של טיסת אימונים ביום שבת האחרון, והותיר את חניכת הטיסה שהייתה עמו להנחית את כלי הטיס בכוחות עצמה.

ליאנדרו אנדרס ברטאצו (42), נמצא בהמשך ללא רוח חיים בעקבות האירוע שהתרחש באזור העיירה טולדו שבמרכז ארגנטינה. ברטאצו שהה על סיפון מטוס מסוג ססנה 150, יחד עם חניכה בת 22 בשם רוסאריו.

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לפי הדיווח ברשת TN, החניכה סיפרה כי ברטאצו אמר לה: "את יודעת מה את צריכה לעשות, תמשיכי". מיד לאחר מכן הוא הסיר את אוזניות הקשר שלו, פתח את חגורת הבטיחות ואת דלת המטוס - וקפץ החוצה.

אדוארדו אלברס, מנהל בית הספר לטיסה "Flying Parrot Córdoba" שבו עבד המדריך, סיפר לרשת התקשורת כי לא היו סימנים מוקדמים לכך שברטאצו תכנן לשים קץ לחייו, ואף ציין כי הוא ביצע טיסה עם חניך אחר מוקדם יותר באותו היום. "הוא קיבל את ההחלטה הטרגית הזו על סיפון מטוס כשמישהו אחר נמצא לצדו", אמר אלברס, "אי אפשר להבין את זה אבל הנפש האנושית מורכבת כל כך". עוד הוא תיאר את המדריך כ"אדם יפהפה עם חיוך גדול".

אלברס הסביר כי פתיחת דלת של מטוס בעיצומה של טיסה היא משימה קשה במיוחד, והשווה זאת לניסיון לפתוח דלת של מכונית הנוסעת במהירות של 200 קילומטרים בשעה. הוא הוסיף כי החניכה, רוסאריו, הצליחה להנחית את המטוס בבטחה וללא פגע, למרות שהייתה נתונה ב"הלם מוחלט".

ברטאצו היה טייס בעל ניסיון עשיר, אשר עבד בעבר כמדריך טיסה גם בצ'ילה השכנה. רשויות התביעה בארגנטינה פתחו בחקירה כדי לברר את הפרטים המדויקים שהובילו לתקרית הקשה.