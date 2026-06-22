ראשוני: חשד לפיגוע ירי בקנדה הערב (שני) במרכז עסקים יהודי בשכונת ווסברי היהודית במונטריאול, סמוך למרכז חב"ד המקומי. החשוד נוטרל לאחר ששלושה אנשים נורו, שניים מהם שוטרים. המשטרה ממשיכה לפעול בזירה.

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בתקשורת הקנדית מדווחים על שני שוטרים שנורו בשכונת קוט-דה-נייג’ בשעות הבוקר המאוחרות של יום שני (שעון קנדה), לפי מקורות משטרתיים. האזור הסובב הוכנס לכוננות "איום חמוש".

על פי החשד, מדובר במספר מחבלים שיצאו למסע הרג וכעת מחזיקים בני ערובה יהודים בתוך סופרמרקט במונטריאול. כוחות המשטרה המקומיים הוזעקו למקום וסגרו את הזירה, כאשר האירוע עדיין מתנהל.

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מוישי בלך, מתנדב זק"א הנמצא סמוך לזירה, סיפר: "לפי המידע שנמסר עד כה, יש דיווח על בני ערובה בתוך הזירה. כוחות המשטרה המקומית פרוסים בכוחות גדולים וסגרו את האזור כולו. האירוע עדיין מתנהל, ובשלב זה יש דיווחים על שני חשודים שטרם נתפסו ומסתובבים באזור. אנו מבקשים מהציבור להישמע להנחיות כוחות הביטחון ולהימנע מהגעה למקום".