שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', פיטר הלילה (חמישי) את מזכיר הצי ג'ון פילן בשיחת טלפון קצרה, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. המהלך מתרחש בעיתוי רגיש במיוחד, בזמן שהצי האמריקני אוכף מצור ימי נרחב על נמלי איראן במזרח התיכון בעזרת יותר מ-15 ספינות מלחמה. תת המזכיר הונג קאו, ותיק הצי, ימונה לממלא מקום המזכיר וייכנס לתפקידו באופן מיידי.

גורמים רשמיים ציינו לג'ורנל כי הסיבה המרכזית לפיטורים היא אי-שביעות רצון מקצב התקדמותו של פילן במימוש סדרי העדיפויות של הנשיא טראמפ בתחום בניית הספינות. הגסת' וסגנו, סטיב פיינברג, חשו כי המזכיר אינו פועל במהירות הנדרשת בתחום הרכש והמודרניזציה. הנשיא טראמפ נתן את הסכמתו למהלך בטענה שהגיעה העת למנהיגות חדשה בצי.

בנוסף למחלוקות המקצועיות, שררה מתיחות אישית עמוקה בין הבכירים. פילן, שכן של טראמפ בפלורידה, נהג לעקוף את שר המלחמה ולפנות ישירות לנשיא עם הצעות לבניית כלי שיט חדשים. בכירי הפנטגון זעמו במיוחד כשפילן הציג לטראמפ רעיון לאוניית מערכה מודרנית ללא תיאום מוקדם עם שר ההגנה, מה שנתפס כפגיעה בשרשרת הפיקוד.

הדחת פילן היא חלק מגל פיטורים נרחב שמוביל הגסת' בצמרת הצבאית, במהלכו פוטרו כבר עשרות קצינים בכירים ובהם רמטכ"ל צבא היבשה. הפיטורים הנוכחיים הגיעו בשיאו של הכנס השנתי הגדול של הצי, יום בלבד לאחר שהפנטגון הציג לקונגרס בקשת תקציב של כ-66 מיליארד דולר המיועדים להתעצמות הצי ובניית ספינות חדשות.