קמלה האריס נגד טראמפ: "טיפלתי בכל מיני פושעים, מכירה טיפוסים כמוהו"

סגנית הנשיא קאמלה האריס נשאה הערב (שלישי) דברים באירוע הקמפיין הראשון שלה, שנערך במילווקי. זוהי הפעם הראשונה בה היא עולה לנאום מאז שהנשיא ביידן פרש מהבחירות לנשיאות. "אעשה הכול כדי שננצח בנובמבר. יש לנו עוד עבודה קשה לפנינו. אבל אנחנו אוהבים עבודה קשה, וננצח בבחירות האלה", אמרה האריס בפתח דבריה, "לפני שנבחרתי לסנאט, הייתי תובעת. במסגרת התפקיד הזה טיפלתי בכל מיני פושעים. עברייני מין שהתעללו בנשים, או נוכלים. תסמכו עליי, אני מכירה טיפוסים כמו דונלד טראמפ".

לאחר מכן המשיכה ותקפה את הנשיא לשעבר: "אעמיד את הרקורד שלי מולו דונלד טראמפ בכל שעה. בתור תובעת קליפורניה טיפלתי באוניברסיטה שהונאה סטודנטים. טראמפ היה בעלים וניהל אוניברסיטה שהונאה סטודנטים. התמחיתי במשפטים שעסקו בהתעללות מינית. טראמפ נמצא אשם גם בזה. טיפלתי בבנקים בוול סטריט שהורשעו בהונאה. כן הוא נמצא אשם ב-34 סעיפי הונאה".

AP Photo/Paul Sancya

"חשיבות הקמפיין הזה הוא עבור מי אנחנו נלחמים. טראמפ רץ בתמיכה של מיליארדרים. לפני כמה חודשים הוא הבטיח במאר-אה-לאגו ללוביסטים של נפט שיעשה כפי שירצו בשביל תרומות של מילארד דולר לקמפיין שלו. מצד שני אנחנו מריצים קמפיין שמסתמך על אנשים פשוטים. היו לנו את 24 התרומות הקטנות הכי טובות בהיסטוריה של קמפיין פוליטי בארה"ב", ציינה.

"הקמפיין הזה נוגע לשני חזונות שונים. הראשון, אנחנו, מתרכזים בעתיד. השני, בעבר", הוסיפה, "אנחנו מאמינים שלכל אחד ואחת יש זכות לא רק להסתדר אלא גם להתקדם בחיים. לבנות לעצמו עתיד שבו ילדים לא יצטרכו לגדול בעוני. שלכל עובד תהיה זכות להצטרף לאיגוד. שלכל אדם תהיה מערכת בריאות שיוכל להרשות לעצמו. אנחנו מאמינים בעתיד שבו כל קשיש יוכל לפרוש לפנסיה בכבוד. בניית מעמד הביניים תהיה מטרה מרכזית בנשיאות שלי. כשמעמד הביניים שלנו חזק, אמריקה חזקה".

AP Photo/Alex Brandon

לאחר מכן תקפה: "דונלד טראמפ רוצה לקחת אותנו אחורה. הוא ואג'נדת 'פרויקט 2025' הקיצונית שלו תחליש את מעמד הביניים. אתם מאמינים שהם באמת העלו את הדבר הזה בכתב? תקראו את זה. 900 עמודים, ורואים שטראמפ מתכוון לקצץ בביטוח לאומי, לתת הטבות מס לחברות ועשירים, ומשפחות פשוטות ישלמו את החשבון. אמריקה כבר ניסתה את המדיניות הכושלת הזו בעבר, ואנחנו לא חוזרים לא אחורה. אנחנו לא חוזרים אחורה". באותו שלב הקהל מצטרף לקריאותיה וצועק "We are not going back".

לסיום הצהירה האריס: "אנחנו נלחמים למען העתיד שלנו. דורות לפנינו נלחמו על חופש. נלחם עבור כל אמריקאי שרוצה לחיות בבטחה מאלימות נשק. סוף סוף נעביר חוקים הגיוניים בנוגע לבדיקות רקע נפשי, ואיסור על סוגי רובים. בנוסף נעצור את איסורי ההפלות הקיצוניים של טראמפ, כי אנחנו סומכים על נשים לקבל החלטות בנוגע לגופן מבלי שהממשלה תתערב ותגיד להן מה לעשות".

בתוך כך, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ אמר כי הוא יהיה מוכן לנהל עימות עם סגנית הנשיא קמאלה האריס. "אני מוכן לעשות יותר מדיבייט אחד", אמר טראמפ, זאת יומיים לאחר שהנשיא ג'ו ביידן הודיע כי הוא פורש מהמירוץ לנשיאות, ואישר את האריס כמחליפתו בראש הטיקט הדמוקרטי.