על פי דיווח הלילה (בין ראשון לשני) ב"וושינגטון פוסט", גורמים אמריקאים הבהירו כי ארה"ב דנה עם מצרים וקטאר על מתווה סופי לעסקת חטופים והפסקת אש. עוד הובהר כי הלחץ של הנשיא ביידן לקידום הסכם הפסקת אש ושחרור חטופים עומד בפני דחיפות מחודשת בעקבות חילוץ את גופותיהם של שישה חטופים, כולל הרש גולדברג-פולין האמריקאי.

על פי אותו דיווח, ארה"ב שוחחה עם מצרים וקטאר על קווי המתאר של עסקה סופית, שאותה הם מכנים עסקת "Take it or leave it" ("קחו או עזבו את זה"). ארה"ב מתכננת להציג את ההצעה לשני הצדדים בשבועות הקרובים - כזו שאם הם לא יקבלו אותה זה בהחלט עלול לסמן את סוף הדרך במשא ומתן.

גורמים רשמיים בממשל ביידן הוסיפו כי עדיין לא ברור באופן מיידי אם מציאת גופות ששת החטופים, תשפר את הסיכוי שישראל וחמאס יוכלו להגיע להסכמה כבר בשבועות הקרובים.

"אתה לא יכול להמשיך לנהל משא ומתן על זה. תהליך זה חייב להסתכם בשלב מסוים", אמר הבכיר, שהוסיף כי ארה"ב, מצרים וקטאר עבדו על ההצעה הסופית עוד לפני שששת החטופים חולצו מתים.

"האם זה משבש את העסקה? לא. אם כבר, זה אמור להוסיף דחיפות נוספת בשלב הסגירה הזה, שכבר היינו בה", הבהיר אותו גורם.

בתוך כך, בצה"ל עדכנו את ארה"ב ואמרו כי ששת החטופים נהרגו על ידי שוביהם "זמן קצר לפני" שהם התגלו. הבכיר בממשל אמר כי ארה"ב מחזיקה בהערכה דומה, מתוך אמונה שכל ששת החטופים נורו בראשם והוצאו להורג זמן לא רב לפני שגופותיהם התגלו.