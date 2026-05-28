אבסורד: נהגת קטועת יד קיבלה דו"ח על שימוש בטלפון - ביד שאין לה | צפו

שוטר במדינת פלורידה שבארצות הברית עצר נהגת בחשד שדעתה מוסחת בשל שימוש בטלפון נייד בזמן הנסיעה, אך הופתע לחלוטין לגלות כי לאישה יש יד אחת בלבד. קתלין תומאס בת ה-36 נעצרה לבדיקה בצד הכביש המהיר על ידי שוטר ממשרד השריף של מחוז פאלם ביץ', בחשד שהפרה את חוקי התנועה המקומיים האוסרים על שימוש במכשירים סלולריים בזמן נהיגה. השוטר התעקש על הדו"ח, וצילום מצלמת הגוף הפך ויראלי.

על פי תיעוד ממצלמת השוטר, הוא ניגש אל רכבה של תומאס וטען כי תפס אותה "מחזיקה את הטלפון ביד ימין ומתעסקת איתו" תוך כדי נסיעה. בתגובה, תומאס פשוט הרימה לעברו את זרועה הימנית והציגה בפניו את הגדם שבו אמורה הייתה להיות כף ידה. "אז ברור שלא", צחקה הנהגת והציעה לו לסיים את האירוע, אך השוטר ההמום לא נסוג, והתעקש שהנהגת עשתה משהו לא כשורה.

מתוך עמוד ה-X של Police Incidents

האירוע המשיך להסלים כאשר השוטר הנבוך ביקש מתומאס להישבע ("יד על הלב") שהיא לא השתמשה בטלפון הנייד במהלך הנהיגה. תומאס הרימה את זרועה הימנית ואישרה זאת, מה שהוביל את השוטר לבקש ממנה באופן מביך "להרים את היד השנייה". למרות המצב הברור בשטח, השוטר בדק את מסמכי הרכב ורשם לה קנס ראשון על סך 116 דולרים.

תומאס החליטה לא לוותר וערערה על הדו"ח בבית המשפט, אך הדיון בעניינה בוטל ברגע האחרון לאחר שהשוטר עצמו ביקש לבטל את התיק בשל "חוסר בראיות". תומאס, ששיתפה את התיעוד וסיום הפרשה ברשת החברתית טיקטוק, בחרה בהמשך לנעול את הפרופיל שלה ברשת האינסטגרם כדי לשמור על פרטיותה; עם זאת, סרטוני המקרה המביך כבר הופצו בהרחבה והפכו ויראליים ברחבי הרשתות החברתיות האחרות.