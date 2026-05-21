הצבא האמריקני עשה שימוש בחלק ניכר ממלאי המיירטים של מערכות ההגנה האוויריות שלו במהלך המלחמה עם איראן, כך דווח הלילה (חמישי) ב"וושינגטון פוסט". על פי הדיווח, המצטט הערכות של משרד ההגנה האמריקני - צבא ארצות הברית עשה שימוש ביותר מיירטים מאשר ישראל עצמה.

שלושה גורמים אמריקניים ששוחחו עם העיתון ציינו כי חוסר האיזון הזה מדגיש את המידה שבה וושינגטון נשאה בנטל של בלימת תקיפות הטילים הבליסטיים האיראניים במהלך "שאגת הארי". לדבריהם, הדבר מעורר שאלות לגבי המוכנות הצבאית של ארצות הברית, והתחייבויותיה הביטחוניות ברחבי העולם.

פיקוד המרכז האמריקני

עוד נטען בדיווח כי במהלך המבצע, ארצות הברית שיגרה יותר מ-200 מיירטי THAAD כחלק מההגנה על ישראל - המהווים כמחצית מהמלאי הזמין, לצד יותר מ-100 מיירטים מסוג סטנדרד מיסייל-3 (SM-3) וסטנדרד מיסייל-6 (SM-6) שנורו מכלי שיט במזרח הים התיכון,

הגורמים הללו טענו כי במהלך תקופה זו, ישראל עשתה שימוש בפחות ממאה מיירטי "חץ" ובכ-90 מיירטי "קלע דוד", שחלקם שימשו נגד טילים פחות מתוחכמים - ששוגרו מתימן ומלבנון.