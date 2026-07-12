הסנאטור לינדזי גרהאם הלך לעולמו במפתיע בגיל 71

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם הלך לעולמו אמש (שבת) במפתיע בגיל 71. מלשכתו של גרהאם, תומך ישראל מובהק, נמסר כי הוא נפטר בעקבות "מחלה קצרה ופתאומית".

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ברשת NBC News דווח כי "צוותי חירום הגיבו לקריאה ל'דום לב' בביתו של גרהאם שבקפיטול היל במוצאי שבת". תמונות שנבדקו על ידי NBC מראות פרמדיקים נושאים אדם על אלונקה לאמבולנס.

נשיא המדינה יצחק הרצוג: "אני המום ושבור לב לשמוע על פטירתו הפתאומית של הפטריוט האמריקני הגדול, ידיד גדול של ישראל, וחברי היקר, הסנאטור האמריקני לינדזי גרהם. הסנאטור גרהם היה מגדלור של בהירות מוסרית ומנהיג אמיתי של השותפות בין ארה"ב לישראל. לעולם לא נשכח כיצד עמד לצד עם ישראל ברגעינו הקשים ביותר, ונישאר אסירי תודה לנצח על חוש הצדק, האמת והנאמנות שלו".

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נפתלי בנט מסר: "אני שבור לב לשמוע על פטירתו של חברי הסנאטור לינדזי גרהם. אמריקה איבדה פטריוט מסור, וישראל איבדה את אחד מחבריה הגדולים ביותר. לינדזי עמד לצד ישראל בשעותינו האפלות ביותר, באומץ לב. מחשבותיי ותפילותיי עם משפחתו".

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שר הביטחון ישראל כ"ץ: "אני עצוב מאוד על פטירתו של הסנטור לינדזי גרהם, ידיד אמיתי של מדינת ישראל ואחד מתומכיה החזקים והנאמנים ביותר. לאחר הטבח ב-7 באוקטובר, הוא נסע לישראל שוב ושוב, ועמד כתף אל כתף עם עמנו בהפגנה יוצאת דופן של סולידריות וידידות בלתי מעורערת. ביקוריו החוזרים ונשנים במהלך אחד הפרקים האפלים ביותר בהיסטוריה של ישראל שיקפו את מחויבותו העמוקה למדינה היהודית ולזכותה לחיות בשלום ובביטחון".

בחודש דצמבר האחרון ביקר הסנאטור לינדזי גרהאם בישראל ונתן ריאיון מיוחד ל-i24NEWS. גרהם אמר כי הוא "תומך בתקיפה באיראן", והוסיף: "הם מנסים לשקם את יכולת ההעשרה שלהם. מבחינת ייצור הטילים, זה איום אמיתי על ישראל".