חשד לפיגוע אנטישמי בניו יורק: שני גברים נפצעו; סער תקף את ממדאני

חשד לפיגוע אנטישמי בלב ניו יורק: שני גברים, ממוצא יהודי ואסייתי, נפצעו הלילה (שישי) מדקירות מחוץ לבית כנסת במנהטן. בהמשך משטרת ניו יורק הודיעה על מעצרו של ראול מוראלס, בן 51, בחשד למעורבות. הפצועים פונו לבית החולים במצב יציב. החקירה נמשכת אך דוברת המשטרה המקומית מסרה שלא מתבצעים חיפושים אחר חשודים נוספים. נבדק חשד לרקע אנטישמי, לאחר שעדים סיפרו שהחשוד צעק "אללה אכבר" לפני ביצוע הדקירות.

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בישראל הגיבו בזעם לפיגוע, כאשר שר החוץ גדעון סער הפנה אצבע מאשימה כלפי ראש עיריית ניו יורק האנטי ישראלי, זוהרן ממדאני. "אני מזועזע מאירוע הדקירה האנטישמי המזעזע בניו יורק", כתב סער בחשבון ה-X שלו. "אני מזועזע - אך לצערי אינני מופתע. האלימות הזו לא צמחה בחלל ריק. חודשים של הסתה נגד מדינת ישראל מצד ממדאני סייעו ליצור מציאות שבה יהודים הופכים למטרה. למילים יש השלכות. על ממדאני להפסיק את ההסתה, להתייצב בנחישות מול האנטישמיות, ולפעול מיד כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר. Enough is enough".

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גם שגריר ישראל לאו"ם דני דנון תקף: "המילים וההסתה של ממדאני מסכנות את חיי היהודים בניו יורק, העיר שבה מתגוררת הקהילה היהודית הגדולה ביותר מחוץ לישראל. זוהרן ממדאני הגיע הזמן שתגלה אחריות ותעצור את הקמפיין הפוליטי המסוכן שהתחלת!!! אתה מלבה שנאה ומסכן חיי אדם. ככל שתגביר את הלהבות, יותר אנשים יפגעו".