ירי המוני בפסטיבל האוכל בסיאטל: שני הרוגים ולפחות חמישה פצועים במקום

אירוע ירי המוני התרחש לפנות בוקר (שני) שעון ישראל במהלך פסטיבל האוכל השנתי "Bite of Seattle", שנערך במתחם הסמוך למגדל המחט המפורסם בסיאטל.

שירותי הכבאות וההצלה של סיאטל מסרו כי שני בני אדם נהרגו במקום, וארבעה נפגעים נוספים - ובהם פעוט בן שנתיים - פונו לבית החולים.

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באחד מהסרטונים שצולמו במהלך הירי, נשמע מוכר דוכן אוכל אחד צועק לחברו: "ירי, תתכופף, תביא את הטיפים והקופה".

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תיעודים ועדי ראייה שהיו בפסטיבל, שכלל מאות דוכנים והופעות מוזיקה, תיארו סצנות של בהלה רבה כאשר המוני אדם החלו לנוס על נפשם לכל עבר אחר מחסה. חלק מהנוכחים במקום מיהרו לתפוס מחסה ולהסתתר בתוך מבנה מגדל המחט הסמוך כדי להימלט מחילופי האש.

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כוחות משטרה רבים זרמו לאזור הפסטיבל כדי להשתלט על הזירה ולהגיש עזרה לנפגעים. במהלך הסריקות והפעילות המשטרתית במקום נראה אדם אחד כשהוא אזוק ונלקח על ידי השוטרים מהזירה. נסיבות האירוע והרקע לירי עדיין נמצאים בחקירה, והמשטרה מסרה כי פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.