למרות העלייה באירועי האנטישמיות: שורת האירועים לרגל יום העצמאות ברחבי ארה"ב

על רקע העלייה המדאיגה באירועי אנטישמיות בארה״ב ובעולם, ארגון נשות הדסה בוחר שלא להוריד פרופיל אלא לצאת החוצה, להרים דגל ולציין את יום העצמאות של ישראל בשורת אירועים קהילתיים ברחבי ארה״ב.

בניו ג׳רזי יתקיים מצעד למען ישראל בו ישתתפו מנהיגות ארגון נשות הדסה. בפלורידה יתקיימו שני אירועים מרכזיים, הרצאה פתוחה על הקשר ההיסטורי בין העם היהודי לארץ ישראל וארוחת ערב חגיגית ישראלית. בדאלס יקיימו חגיגות קהילתיות רחבות ויובילו פעילויות חווייתיות לילדים ומשפחות יהודיות. בפורטלנד ונאסאו יתקיימו חגיגות רחבות היקף ליום העצמאות.

האירועים מתקיימים בשיתוף הקהילות היהודיות ברחבי ארה״ב ומהווים אמירה ברורה של נוכחות, זהות וגאווה דווקא בתקופה שבה רבים מיהודי ארה״ב חשים עלייה בתחושת האיום.

קרול אן שוורץ, נשיאת ארגון נשות הדסה העולמית: ״אנחנו בארגון נשות הדסה עמדנו לצד ישראל עוד לפני הקמתה, וגם היום כשהאנטישמיות מרימה ראש אנחנו לא נסוגות. אנחנו יוצאות החוצה וחוגגות בגאווה את הקמת מדינת ישראל ומחזקות את הקשר של יהודי הגולה אליה. אנו נמשיך לפעול למען ישראל ולהילחם מול גל האנטישמיות העולה״.