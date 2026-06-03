הצ'ופר של ממשל טראמפ: פרץ לקפיטול - ויקבל תפקיד במשרד מסווג בפנטגון

הצ'ופר של ממשל טראמפ: צעיר בשם אליאס איריזרי, אשר הורשע בפריצה לקפיטול ב-6 בינואר, גויס לעבודה בפנטגון, וקיבל תפקיד רגיש מאוד, כך דווח במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) ב"וושינגטון פוסט".

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על פי הדיווח, המסתמך על מספר גורמים המעורים בפרטים, איריזארי שהיה בן 19 בעת המהומות בקפיטול, הביע חרטה על כך. עם זאת, מינויו של הצעיר לתפקיד רגיש במיוחד במשרד למבצעים מיוחדים של משרד ההגנה האמריקני, מעורר דאגה בקרב אנשי הצוות שתוהים - כיצד ניתן לסמוך על אדם שהורשע בתקיפת הדמוקרטיה למלא תפקיד רגיש כל כך.

הצוות אליו הגיע איריזארי מונה כ-40 בני אדם, ואחראי פעולות ביטחוניות שונות, בהן אבטחת שגרירויות, חילוץ כוח אדם וחילוץ בני ערובה. "במקרה של משימות הצלה וחילוץ, הדבר עלול להציב את לוחמי המבצעים המיוחדים שלנו בכמה מהסביבות המורכבות והמסוכנות ביותר שאנו דורשים מהם לפעול בהן", ציין אחד הגורמים.

לדבריו, ההחלטה על הצבת אדם זוטר ללא ניסיון מקצועי, ועם עבר בעייתי, בתחום רגיש זה - מעוררת שאלות רבות על התנהלות ההנהגה. עם זאת, בהודעת הפנטגון נמסר כי מדובר ב"פטריוט, איש מקצוע צעיר ובעל מומחיות, ואנחנו נרגשים לקבל אותו כמינוי פוליטי". לא ברור מי בממשל טראמפ עומד מאחורי המינוי.

בזמן המהומות בקפיטול, איריזרי היה סטודנט שנה א' במכללה צבאית ציבורית בדרום קרוליינה, ושירת כצוער בסיור האווירי האזרחי. ממסמכי בית המשפט עולה כי הוא פרץ ביחד עם המוני אנשים למבנה באמצעות חלון שבור, כשהוא אוחז במוט מתכת - אך לא פגע באיש.

איריזרי, שהיה אחד הנאשמים הצעירים בפרשה, הודה באשמה בעבירה קלה של כניסה ושהייה בבניין או בשטחים אסורים ונידון ל-14 ימי מאסר.