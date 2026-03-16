רצח חריג ומזעזע בנסיבותיו דווח היום (שני) מפילדלפיה, שם הוגש כתב אישום נגד רוברט טייטום (29) בגין הריגת בת זוגו, למארה בראדשו בת ה-18. המקרה, שהתרחש ב-9 במרץ, מעורר סערה בארצות הברית בשל העובדה שהנרצחת הייתה בהיריון מתקדם עם ילדה השני, והותירה אחריה בת בת 4 בלבד.

מה שהופך את המקרה לחריג ומקומם במיוחד הוא הגרסה שמסר החשוד בחקירתו. טייטום טען בפני השוטרים כי הירי התפתח מתוך ויכוח סתמי על אוגר שרכשה אמה של המנוחה עבור נכדתה.

לטענתו, בראדשו "הסתערה עליו עם סכין ומברג", ועל כן נאלץ לירות בה. אלא שבמשפחת המנוחה מציגים תמונה הפוכה בתכלית של מערכת יחסים אלימה ורעילה.

דודתה של המנוחה סיפרה לכלי התקשורת ABC כי רק שבועיים לפני הרצח היכה טייטום את למארה בפניה, אך הוא הצליח לשכנע אותה לחזור אליו תוך פחות מיממה. "הוא תמיד היה בהתקפי קנאה", אמרה.

בני המשפחה מעריכים כי הוויכוח האמיתי שקדם לירי נסוב סביב חשדות לבגידה מצד בן הזוג, ולא סביב חיית המחמד כפי שטען. מבחינה משפטית, טייטום עומד כעת בפני אישומים של גרימת מוות ברשלנות והחזקת כלי פשע וסיכון שלום הציבור.

הוא הובא לדיון ראשוני בבית המשפט ב-11 במרץ, ודיון המעקב בעניינו צפוי להיערך ב-30 במרץ. בינתיים, הקהילה המקומית התגייסה לסייע לבתה בת ה-4 של בראדשו, שאיבדה את אמה ואת אחיה שטרם נולד באירוע אחד.