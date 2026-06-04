הנשיא טראמפ אמר לעוזריו שלא יחדש את המלחמה עם איראן אלא אם כן חיילים אמריקנים ייהרגו, כך דווח היום (חמישי) בוול סטריט ג׳ורנל.

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בדיווח צוין כי ייתכן שהססנותו של טראמפ והעדפתו שלא להצית מחדש את המלחמה מרמזות כי הוא יהיה מוכן לסבול עימותים קטנים יותר במשך שבועות - או אפילו חודשים - כדי להימנע מסכסוך רחב היקף במזרח התיכון.

כזכור, ארצות הברית הודיעה אמש כי איראן שיגרה מספר טילים בליסטיים לעבר מדינות שכנות, כאשר חלק מהם יורט וחלק אחר התפרק באוויר, זאת בנוסף לשיגור שפגע בכווית. פיקוד המרכז האמריקני הודיע בנוסף כי יירט כטב"מים איראניים באזור האי קשם. למרות האירועים האמריקנים הבהירו כי הפסקת האש ממשיכה להיות בתוקף.

טראמפ התייחס אמש למתקפה האיראנית על נמל התעופה הבין לאומי בכווית, שבה נהרג אדם ואמר כי "לא מדובר בסיפור כל כך גדול". הנשיא תיאר את התקיפה כ"מתונה ונורמלית תחת הפסקת אש".