נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום (רביעי) למתח הפוליטי בישראל ושיחתו אמש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת במענה לשאלות עיתונאים. "נתניהו הוא ראש ממשלה טוב מאוד בזמן מלחמה - לא מתייחסים אליו מספיק טוב", הסביר.

עוד ציין הנשיא: "ביבי אדם טוב מאוד, הוא יעשה מה שנגיד לו לעשות. אוהבים אותי בישראל. אם הייתי רץ לבחירות בישראל, הייתי נבחר בוודאות". טראמפ בחר לתקוף פעם נוספת את נשיא ישראל, יצחק הרצוג: "גם הוא מתייחס לנתניהו לא טוב".

בנוגע למתיחות עם איראן אמר טראמפ: "בעיקרון השתלטנו על איראן". הנשיא טען בפני הכתבים כי המבצע באיראן אינו ארוך בהשוואה למלחמות ארוכות שארה"ב ניהלה בעבר. "איראן מרוסקת. תראו אילו דברים מדהימים, הרבה דברים מדהימים קורים למדינה שלנו. אנחנו הולכים לתת לזה הזדמנות, אני לא ממהר לשום מקום", אמר. הנשיא הדגיש בדבריו כי ארה"ב תצטרך לפתוח את מצר הורמוז. "אני לא ממהר, נראה מה יקרה", אמר.

על יחסיו עם מנהיגי המעצמות אמר טראמפ: "אני מסתדר עם עם פוטין וגם עם שי. עם כולם אני מסתדר".