יקיר לוי, כוכב הדוקו-ריאליטי "האמריקאים", נפל אל מותו במיאמי
יקיר לוי, שהתפרסם בתוכנית "האמריקאים" של רשת 13, נהרג לאחר שנפל אל מותו מקומה 28 בבית מלון במיאמי • לוי, בן 45, הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים
i24NEWS
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1 דקות קריאה
יקיר לוי, משתתף תוכנית הדוקו-ריאליטי "האמריקאים" של רשת 13, נהרג הלילה (בין שני לשלישי) לאחר שנפל אל מותו מקומה 28 בבית מלון במיאמי. לוי, בן 45, הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים.
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רק לפני מספר שעות פרסם לוי שורת סטוריז בעמוד האינסטגרם שלו, בהם הוא נראה בין היתר כשהוא מניח תפילין.
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