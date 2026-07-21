יקיר לוי, כוכב הדוקו-ריאליטי "האמריקאים", נפל אל מותו במיאמי

יקיר לוי, משתתף תוכנית הדוקו-ריאליטי "האמריקאים" של רשת 13, נהרג הלילה (בין שני לשלישי) לאחר שנפל אל מותו מקומה 28 בבית מלון במיאמי. לוי, בן 45, הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

רק לפני מספר שעות פרסם לוי שורת סטוריז בעמוד האינסטגרם שלו, בהם הוא נראה בין היתר כשהוא מניח תפילין.