החלום האמריקני מתרחק: חובת הגשת הבקשה לגרין קארד מחוץ לארה"ב

ממשל טראמפ הודיע היום (שבת) על שינוי דרמטי במדיניות ההגירה ארוכת השנים, במסגרתו יידרשו מרבית האזרחים הזרים השוהים בארצות הברית להגיש את בקשותיהם לתושבות קבע (גרין קארד) מחוץ לגבולות המדינה. על פי מסמך מדיניות בן שישה עמודים שפרסמה רשות האזרחות וההגירה האמריקנית, ההנחיות החדשות מורות למבקרים זרים להגיש את הבקשות דרך קונסוליות מחלקת המדינה במדינות המוצא שלהם, למעט במקרים חריגים ביותר. ברשות הסבירו כי המהלך מהווה חזרה לכוונתו המקורית של חוק ההגירה הפדרלי, והבהירו כי אשרות זמניות אינן אמורות לשמש כשלב ראשון בתהליך קבלת הגרין קארד.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ההחלטה החדשה צפויה להשפיע באופן ישיר ומידי על רבבות ישראלים השוהים כעת בארצות הברית תחת סטטוסים זמניים שונים. סטודנטים באוניברסיטאות, תיירים בטיולים ממושכים, וכן עובדי ענף ההייטק ובעלי אשרות עבודה אחרות שתכננו להפוך לתושבי קבע - בין אם בעקבות נישואים לאזרחים אמריקנים ובין אם באמצעות חסות ממעסיק מקומי - ימצאו את עצמם בפני מציאות מורכבת. במקום להשלים את התהליך מתוך ארצות הברית כפי שהיה נהוג, הם ייאלצו כעת לקטוע את שגרת חייהם, לטוס חזרה לישראל, ולהמתין להחלטת רשויות ההגירה מחוץ לגבולות המדינה.

עורכי דין המתמחים בדיני הגירה בארצות הברית הביעו תרעומת קשה וטענו כי מדובר בהסלמה משמעותית במאמצי הממשל לצמצם את ההגירה החוקית, צעד שלדבריהם ישפיע על מאות אלפי מועמדים מדי שנה. מומחים בתחום מזהירים כי המדיניות החדשה תטיל עומס חסר תקדים על הקונסוליות ברחבי העולם, הסובלות ממילא מפיגורים קשים בעיבוד אשרות, וצופים כי המהלך יתקל במאבק משפטי נרחב בבתי המשפט. מנגד, ברשות ההגירה ציינו כי החרגות יתאפשרו עבור מקרים חריגים, או עבור מועמדים שיוכיחו כי השארתם במדינה תרמוז לתועלת כלכלית או לאינטרס לאומי מובהק.