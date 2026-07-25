הזמרת והיוצרת האמריקנית קייטי פרי פרסמה היום (שבת) ציוץ זועם נגד הבית הלבן בעקבות השימוש בשירה "זיקוקים" (Fireworks) בסרטון טיקטוק שפרסם העמוד הרשמי של הבית הלבן על תקיפות אמריקניות באיראן.

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"אני מזועזעת וכועסת מאוד לראות את השימוש בשיר 'Firework' בחשבון הטיקטוק של הבית הלבן, כשיר רקע לסרטוני תיעוד של תקיפות צבאיות", כתבה פרי, "לא אישרתי זאת, לא פנו אליי בנושא, ואני ממש לא תומכת בכך".

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"כתבתי את השיר הזה כדי שיהיה המנון של תקווה, ריפוי וכוח פנימי עבור אנשים שעוברים את הרגעים האישיים הקשים ביותר שלהם", הוסיפה, "לראות מסר של ערך עצמי, עידוד והתעלות הופך לכלי רקע להרס ולאלימות - זו הפרה מוחלטת של כל מה שהשיר שלי מייצג. המוזיקה שלי נועדה לקרב בין אנשים - ולא כדי לחגוג מלחמה".