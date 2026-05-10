בית המשפט בקליפורניה הרשיע בסוף השבוע את השחקן ניק פסקואל בניסיון רצח בנסיבות מחמירות של בת זוגו לשעבר, מאפרת הקולנוע המוכרת אלי שיהורן. פסקואל, המוכר מתפקידים קטנים בסדרות כמו "איך פגשתי את אמא", נמצא אשם גם בפריצה בנסיבות מחמירות ובגרימת חבלה גופנית קשה. לפי החלטת השופט, פסקואל עומד כעת בפני עונש מרבי של מאסר עולם.

20 דקירות וניסיון הימלטות למקסיקו

המתקפה המחרידה התרחשה ב-23 במאי 2024. פסקואל פרץ לביתה של שיהורן בלוס אנג'לס בשעות לפנות הבוקר ודקר אותה באכזריות למעלה מ-20 פעמים בצווארה ובידיה.

שיהורן נמצאה על ידי חברה כשהיא מתבוססת בדמה, ופונתה במצב קריטי לסדרת ניתוחים שארכו 14 שעות והצילו את חייה.

לאחר התקיפה נמלט פסקואל מהזירה ונעצר ימים ספורים לאחר מכן על ידי משמר הגבול בטקסס, בעת שניסה לחצות את הגבול למקסיקו.

הכתובת הייתה על הקיר

במהלך המשפט נחשפה שרשרת כשלים של מערכת אכיפת החוק: חמישה ימים בלבד לפני ניסיון הרצח, פסקואל נעצר בגין אירוע אלימות אחר נגד שיהורן. למרות שהוגשה נגדו תלונה והוצא צו הרחקה, הוא שוחרר בערבות של 50,000 דולר בלבד, ומיד עם שחרורו הגיע לביתה כדי לבצע את המתקפה המתוכננת.

שיהורן, שעבדה כמאפרת בהפקות ענק כמו "ילדות רעות", העידה בבית המשפט כשצלקותיה גלויות ותיארה את רגעי האימה: כיצד ניסתה להימלט לחדר הרחצה בזמן שפסקואל חבט בדלתות ופרץ אותן בזעם. עקב הפגיעות העצביות הקשות, שיהורן נדרשה לתהליך שיקום ממושך בו למדה מחדש פעולות בסיסיות.

התובע המחוזי של לוס אנג'לס ציין כי המקרה מדגיש את המסוכנות הגבוהה בעבירות של אלימות במשפחה, במיוחד בפרק הזמן הקריטי שמיד לאחר הוצאת צו הרחקה. גזר הדין הסופי צפוי להינתן בשבועות הקרובים.