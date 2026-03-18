גופתו של מת'יו תומאס בקר, בעל מועדון סטנד-אפ בן 61 המאובחן כחולה במחלה סופנית, אותרה על ידי משטרת אלסקה ביום שבת האחרון, בתום מצוד משטרתי נרחב שהחל לאחר סדרת אירועי ירי, כך דווח היום (רביעי) בתקשורת האמריקנית.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בקר נחשד ברצח מדרגה ראשונה של חמיו לשעבר, רומיין קלארק, ובניסיון רצח של גרושתו. האירוע החל בשעות הבוקר המוקדמות מחוץ למספרה בבעלותה של גרושתו של בקר. על פי התלונה שהוגשה לבית המשפט והגיעה לידי כלי התקשורת המקומיים, האישה הגיעה למקום עבודתה בסביבות השעה 09:30 בבוקר, אז הגיח בקר ברכבו, יצא ממנו ופתח לעברה בירי בשעה שניסתה לפתוח את דלת העסק.

האישה הצליחה להימלט ולהסתתר בתוך המבנה, ומיד התקשרה למוקד החירום של המשטרה כשהיא מביעה חשש כבד לחייו של אביה, רומיין קלארק.

דקות ספורות לאחר הדיווח הראשוני, כוחות המשטרה שהוזעקו לביתו של קלארק ברחוב אלדר דרייב מצאו אותו ללא רוח חיים עם פצעי ירי בגופו.

מפקד משטרת אנקורג', שון קייס, מסר בהצהרה לכלי התקשורת כי על פי הראיות הראשוניות שנאספו בזירה, החשוד הגיע לחלקו האחורי של המבנה, ירה מספר קליעים דרך חלון זכוכית גדול ופגע בקלארק. מותו של המנוח נקבע במקום זמן קצר לאחר שחבריו מצאו את הגופה, רגעים לפני הגעת השוטרים.

הרקע למסע הירי נחקר כעת על ידי רשויות החוק, אך דיווחים ראשוניים מצביעים על כך שמצבו הרפואי של בקר, שסבל מסרטן סופני, עשוי היה להוות גורם במצבו הנפשי המעורער לפני היציאה למסע הרצח.

בקר עמד בפני אישומים חמורים של רצח מדרגה ראשונה ותקיפה מדרגה שלישית בטרם נמצאה גופתו. המשטרה טרם פרסמה את נסיבות מותו הרשמיות של בקר, אם כי האירוע הסתיים עם מציאת גופתו בתום החיפושים.

אלסקה נחשבת לאחת המדינות בארצות הברית עם שיעורי האלימות הגבוהים ביותר לנפש, כאשר עיריית אנקורג' מתמודדת בשנים האחרונות עם עלייה במקרי ירי על רקע סכסוכים אישיים.