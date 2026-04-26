תקרית חריגה: טראמפ פונה על ידי מאבטחים מארוחת הכתבים השנתית בבית הלבן

תקרית ביטחונית חריגה אירעה הלילה (שבת) כשנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פונה על יד מאבטחים מארוחת הכתבים השנתית בבית הלבן לאחר שנשמעו קולות ירי באזור.

טראמפ כתב בחשבון "Truth" שלו מיד לאחר האירוע: "ערב רציני בוושינגטון. השירות החשאי ואכיפת החוק עשו עבודה נהדרת. הם פעלו במהירות ובאומץ. היורה נעצר והגברת הראשונה, סגן הנשיא וכל חברי הקבינט במצב מצויין". לאחר מכן הוסיף על מסיבת העיתונאים כי "רשויות אכיפת החוק ביקשו שנעזוב את המקום, בהתאם לפרוטוקול, ונעשה זאת באופן מיידי. נקבע מועד חדש תוך 30 יום".

גורם אכיפת חוק אישר כי יורה פתח באש במקום ואנשים שנכחו במקום טענו כי שמעו בין חמש לשמונה יריות. מיד לאחר מכן, טראמפ פונה למקום מבטחים והוא לא נפגע.

כזכור, לפני כשנתיים טראמפ נפגע מירי כשהשתתף בעצרת בחירות בבאטלר, פנסילבניה. הנשיא נראה מתכופף מתחת לפודיום בניסיון להגן על עצמו, ומפונה מהמקום במהירות על ידי סוכני השירות החשאי שנמצאים סביבו כדי להגן עליו. לאחר מכן הוא נראה יוצא מהמקום על רגליו, אך פצוע ומדמם מאוזנו, ככל הנראה מהירי.