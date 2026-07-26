משפיענית הרשת שרה גילסון נורתה למוות ביום חמישי האחרון בביתה שבשאוואסו, אוקלהומה. על פי המשטרה, היורה הוא הפרוד שלה, ג'רמיה "שון" דאפי, ששם קץ לחייו מיד לאחר מכן. הרצח וההתאבדות התרחשו שבועיים בלבד לאחר שגילסון האשימה אותו ברשתות החברתיות בפדופיליה.

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ב-11 ביולי פרסמה גילסון סרטון טיקטוק שבו כתבה: "מתכוננת לרגע שבו נטפליקס יוציאו דוקו על הפרוד שלי, שזה עתה גיליתי שהוא פדופיל", והוסיפה: "הלוואי שהייתי צוחקת".

פחות משבועיים לאחר מכן, ב-23 ביולי, נמצאו השניים בביתה כשהם ללא רוח חיים ועם פצעי ירי. הרשויות אישרו כי דאפי ירה בגילסון למוות - ולאחר מכן שם קץ לחייו.