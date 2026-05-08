הפנטגון פרסם תמונות מפוקסלות וטען: "מדובר בעב"מים"

הפנטגון פרסם היום (שישי) מה שכינה קבצים "חדשים, שמעולם לא נראו" על עב"מים, ושיבח את הצעד כדוגמה למחויבות המשרד לשקיפות, לאחר שגירש כתבים מוקדם יותר השנה.

"אף נשיא או ממשל אחר בהיסטוריה לא פעל ברמה כזו של שקיפות על עב"מים", מסר הפנטגון בהודעה לעיתונות, בהתייחסו למה שמשרד ההגנה מכנה כיום תופעות אנומליות לא מזוהות, אך מה שרוב האנשים מכנים עב"מים, או עצמים מעופפים לא מזוהים.

עם זאת, הקבצים הראשוניים הם תמונות סטילס מפוקסלות המציגות מה שיכול להיות כל דבר. באחד, מופיעים צביר של נקודות על המסך. באחר, ישנם כמה עצמים בעלי צורה מוזרה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסר בתגובה לשחרור הקבצים: "באשר להבטחתי אליכם, משרד המלחמה פרסם את החלק הראשון של קבצי UFO/UAP לציבור לצורך סקירה ולימוד. במאמץ לשקיפות מלאה ומקסימלית, היה זה לכבודי להורות לממשל שלי לזהות ולספק קבצים ממשלתיים הקשורים לחייזרים וחוצנים, תופעות אוויריות בלתי מזוהות וחפצים מעופפים בלתי מזוהים. בעוד שממשלים קודמים נכשלו בשקיפות בנושא זה, עם המסמכים והסרטונים החדשים הללו, העם יכול להחליט בעצמו, 'מה לעזאזל קורה פה?', תהנו".