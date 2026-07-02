גרף כמעט 77.5 מיליון דולר: עושרו של טראמפ זינק מאז שחזר לתפקידו

עושרו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ זינק מאז שחזר לתפקידו: מהצהרת הון חדשה שפורסמה ע"י המשרד לאתיקה ממשלתית האמריקני, עולה כי שני אתרי הנופש המובילים שלו בפלורידה הניבו גם הם זינוקים שוברי שיאים בהכנסות - דוגמה מובהקת לחפיפה של עסקיו האישיים והפוליטיקה הנשיאותית.

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חלק ממומחי האתיקה תיארו ל-CNN את השילוב הזה בין פוליטיקה לרווח כהזדמנות בוטה עבור בעלי אינטרסים להשיג קו ישיר לטראמפ. עושרו האישי של הנשיא גדל במהלך כהונתו כפי שלא קרה לאף נשיא אחר.

הוא הגדיל משמעותית את ההכנסות שקיבל מנכסיו בפלורידה, כאשר גרף כמעט 77.5 מיליון דולר ממאר א-לאגו - למעלה מ-50% יותר ממה שהנכס הניב לו בשנה הקודמת, ופי שלושה ממה שהרוויח מאתר הנופש בשנת 2020.

הצהרת ההון מראה גם כי אתרי הנופש הללו מתגמדים בתוך פורטפוליו הנכסים של הנשיא לעומת הכנסות של למעלה מ-1.4 מיליארד דולר ממיזמי המטבעות הקריפטוגרפיים החדשים והרווחיים שלו.