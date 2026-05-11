1 מכל 4 אמריקנים: הירי בארוחת הערב בבית הלבן - מבוים

1 מכל 3 דמוקרטים אמרו כי הם מאמינים שהאירוע היה מבוים, לעומת 1 מכל 8 רפובליקנים • צעירים בני 29-18 נטו יותר ממבוגרים להאמין שהאירוע תוכנן מראש

נטלי הוויט
נטלי הוויט
דונלד טראמפ, ארכיון
דונלד טראמפ, ארכיון

סקר חדש שפורסם היום (שני) מגלה כי כ-25% מהאמריקנים סבורים כי הירי בארוחת הערב של כתבי הבית הלבן בחודש שעבר היה מבוים, כאשר קיים פער ניכר בתשובות המשיבים לפי ההזדהות המפלגתית שלהם - דמוקרטים או רפובליקנים.

בסקר שפורסם על ידי חברת NewsGuard, שמדרגת את אמינותם של אתרי חדשות מקוונים עולה כ־1 מכל 3 משיבים דמוקרטים אמרו כי הם מאמינים שהאירוע היה מבוים, זאת לעומת, כ־1 מכל 8 רפובליקנים.עוד נכתב כי צעירים בני 29-18 נטו יותר ממבוגרים להאמין שהאירוע בוים. 

הסקר בחן את דעתו של הציבור האמריקני גם על ניסיונות ההתנקשות הקודמים. בנוגע לאירוע בפנסילבניה בשנת 2024 - 24% מהמשיבים אמרו כי הם מאמינים שהאירוע היה מבוים. 42% מהדמוקרטים סברו שהירי בוים, לעומת 7% בלבד מהרפובליקנים.

בנוסף, 16% מהמשיבים בסקר אמרו כי הם מאמינים שניסיון ההתנקשות במועדון הגולף ב-2024 היה מבוים. מדובר ב-26% מהדמוקרטים ו־7% מהרפובליקנים מבין המשיבים לסקר.

לסיום, 21% מהמשיבים הדמוקרטים האמינו שכל שלושת האירועים היו מבוימים, לעומת 11% מהעצמאים ו־3% בלבד מהרפובליקנים. 

