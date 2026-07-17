זה מתחיל בהודעה ויראלית באפליקציית טיקטוק או באינסטגרם, המציינת שעה ונקודת ציון. בתוך זמן קצר, הופך המרחב הציבורי השקט לשדה קרב. התופעה המכונה בארצות הברית "Teen Takeovers" (השתלטויות בני נוער) הולכת ומשתלטת על ערי המטרופולין הגדולות, ומציבה מראה מדאיגה בפני גורמי אכיפת החוק.

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לא מדובר בעוד התקהלות ספונטנית של חופשת הקיץ, אלא בכאוס מאורגן היטב. מאות, ולעיתים אלפי בני נוער, נערים חסרי מסגרות המגיעים לרוב משכונות מוזנחות ומערים סמוכות, נוחתים בלב מרכזי קניות, חופשים ומסעדות. הם משאירים אחריהם חורבן, ביזה ואלימות קשה.

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בסוף השבוע האחרון של "יום הזיכרון" (Memorial Day), התפרץ התסכול הציבורי לשיא חדש. בשיקגו לבדה נורו במהלך סוף השבוע 25 אמריקנים באירועים שונים, בהם ארבעה בני נוער. התיעוד הדרמטי ביותר שהסעיר את המדינה הגיע ממרכז שיקגו. נער בן 18 בשם רשאד ג'ונסון דהר עם רכבו נגד כיוון התנועה ודרס במכוון קבוצה של חמישה שוטרים שניסו לפזר את ההמון המשתולל. הנער נעצר והוגש נגדו כתב אישום חמור הכולל חמישה סעיפים של ניסיון לרצח מדרגה ראשונה.

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אלא שהאירוע בשיקגו אינו מקרה בודד. בדטרויט דווח על שני מקרי ירי נפרדים בתוך שבוע במהלך "השתלטויות" דומות בפארקים ציבוריים בדטרויט, שבאחד מהם נורה נער בן 14 בחזהו. בוושינגטון הבירה הופצו סרטונים ויראליים של עשרות צעירים המנפצים שולחנות ומתקוטטים בתוך סניף של רשת המסעדות האוכל המהיר המקסיקני "צ'יפוטלה", וכל זה קרה בזמן שסועדים מבועתים נסים על נפשם. ואלו רק חלק מהדוגמאות מחודש מאי.

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נשק יום הדין המשפטי: הורים מאחורי הסורגים

נוכח אוזלת היד של המשטרה, שנובעת בחלקה ממדיניות "רכה כלפי פשיעה" של ראשי ערים פרוגרסיביים כמו ברנדון ג'ונסון בשיקגו, מתגבש בארצות הברית כיוון פעולה חדש ואגרסיבי. הרשויות מתכוונות להגיש כתבי אישום פליליים נגד הוריהם של הנערים המשתוללים. הגישה המשפטית הזו מבקשת להעביר את האחריות לכאוס מהרחוב - ישירות אל הבית.

הקול הבולט ביותר במאבק זה שייך לשופטת לשעבר ג'נין פירו, המכהנת כעת כתובעת הכללית של ארצות הברית במחוז קולומביה, (וושינגטון הבירה). בהצהרה רשמית שסוקרה בהרחבה, הודיעה פירו ב-18 למאי השנה על שינוי מדיניות דרסטי: "החל מהיום, המשרד שלי יתבע באגרסיביות הורים תחת חוק העוצר המקומי", הבהירה פירו. "אם הראיות יראו שההורה ידע, היה צריך לדעת, או נכשל במניעת השתתפות ילדו בכאוס - אנחנו נגיש נגדו כתב אישום".

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הכלי המשפטי שבו מתכוונים התובעים להשתמש הוא סעיף "תרומה לעבריינות של קטין". בוושינגטון, הרשעה בעבירה זו נושאת עימה עונש של עד שישה חודשי מאסר בפועל. בשיקגו, שם הועלתה הצעה דומה במועצת העיר, מדובר בעבירה מסוג Class A misdemeanor. עבירה זו מאפשרת להשית על ההורים קנס של 2,500 דולרים ועד 364 ימי מאסר מאחורי סורג ובריח.

לתמיכה במהלכים אלו שותפים גם קולות מפתיעים. אמאלה אקפונובי, פרשנית פוליטית אפרו-אמריקנית בולטת, התייחסה ישירות למאפיינים הדמוגרפיים של התופעה, שמרבית המשתתפים בה הם נערים שחורים.

"הורים רבים לא שמים קצוץ על מה שהילדים שלהם עושים, וחלקם מבועתים מהילדים שלהם", אמרה אקפונובי, והדגישה כי אי אפשר להתעלם מזיהוי הדפוסים התרבותי. לדבריה, הניסיונות של גורמי שמאל לפטור את הנושא בטענה ש"ילדים הם רק ילדים" פוגעים בראש ובראשונה במשפחות שומרות החוק באותן קהילות.

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גם ג'ו פרוסט, כוכבת הריאליטי המוכרת כ"סופרנאני" הבריטית, פרסמה סרטון טיקטוק ויראלי שבו תקפה את הורי הנערים. "ישנו משבר הורות", קבעה פרוסט. "אתם לא יכולים לגדל ילדים ללא דין וחשבון ואז להתנהג בהלם כשהם משתוללים בפומבי. זה מתחיל בבית".

לא רק באמריקה: כנופיות נוער ורצח חסר רחמים בישראל

גם בישראל המצב ברחובות מדליק נורות אזהרה אדומות. הנתונים האחרונים חושפים כי בתוך שלושה שבועות בלבד נפתחו 413 תיקים פליליים נגד בני נוער והוגשו 205 כתבי אישום.

מרבית המעורבים בתיקים הללו הם קטינים בני 12 עד 16. אירועי האלימות החמורים כוללים פשיעה של כנופיות נוער מאורגנות, כמו ה-SSQ בדרום תל אביב שתוקפות עוברים ושבים בגרזנים ובאגרופים.

בנוסף, נרשמו מקרי תקיפה אכזריים במרכז הארץ שתועדו והופצו ברשתות החברתיות. נערים עושים זאת במטרה מוצהרת להשיג מעמד, כוח וכבוד ויראלי. שיא הטרגדיה התפרץ ביום העצמאות האחרון עם רצח ימנו זלקה ז"ל על ידי קבוצת נערים, רק מכיוון שביקש מהם להפסיק להתיז ספריי שלג במקום עבודתו.

בעקבות גל האירועים יצאו כוחות הביטחון למבצע אכיפה נרחב ברחובות. במקביל, בפרקליטות מנסים לייצר פרויקטים בבתי הספר כדי לעצור את ההידרדרות הפלילית ברשתות לפני שהיא מגיעה לבתי המשפט.

פרויקט שיקומי או הגנה על הציבור? שרטוט הקו האדום

רציחות קשות כבר מתרחשות לנגד עינינו, ולציבור הישראלי אין יותר סבלנות או הבנה. אין שום סובלנות לתירוצים של מחסור במסגרות עבור נערים "מקופחים". פתרונות קיימים בשפע, הבעיה האמיתית מתחילה באחריות ההורית, עוברת דרך רשויות האכיפה ומסתיימת בבתי המשפט.

בארצות הברית, כמו בישראל, גם אם התובעים ידרשו את העונשים המחמירים ביותר, המהלך ייכשל אם בתי המשפט ימשיכו להתייחס לכל רוצח בן 16 כאל פרויקט שיקומי בלבד. על המערכת להבין את גודל השעה ואת מחויבותה לביטחון הציבור. אם המערכת בישראל לא תתעורר ותפגין ענישה מרתיעה באמת, כולל עוצר פומבי ואחריות פלילית ישירה להורים, המציאות האמריקנית המבעיתה תהפוך בקרוב מאוד גם למציאות של כולנו.

בעוד הקיץ האמריקני רק מתחיל, הדיון סביב ה-"Teen Takeovers" הופך למבחן פוליטי וחברתי מרתק. בארצות הברית מתחילים להבין כי כשמערכות החינוך והאכיפה קורסות מול הטירוף הוויראלי, המקום האחרון שבו ניתן לשרטט את הגבול הוא שולחן האוכל המשפחתי.

ועם זאת, עם כמה שהמצב בישראל נורא ומדמם, הוא עדיין לא מתקרב לכאוס המאורגן והשיטתי שהשתלט על רחובות ארצות הברית בשנים האחרונות וממשיך להחמיר. אולי זה בדיוק הזמן להשתלט על התופעה בארץ ביד קשה, לפני שנגיע למצב שבו הורים יאלצו ללכת לכלא גם כאן.