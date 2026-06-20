ממדאני על השדולה הפרו ישראלית: "מפלצות שסוחרות בכסף שחור"

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, ממשיך לתקוף את ישראל. באירוע פוליטי שהתקיים בברוקלין בערב חמישי, תקף ממדאני את השדולה הפרו-ישראלית בארה"ב, אייפאק (AIPAC), וכינה אותם "מפלצות".

בנאום חריף בן 30 דקות שנשא בעצרת תמיכה במועמדים פרוגרסיביים בברוקלין, לקראת הבחירות המקדימות של המפלגה הדמוקרטית, האשים ממדאני את הארגון בהזרמת "מיליוני דולרים שחורים" כדי לפנות את הציבור זה נגד זה, וטען כי השדולה חוששת מהדמוקרטיה ומ"סיום רצח העם ומלחמותיו של נתניהו".

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ממדאני כיוון את הביקורת שלו גם כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו ואופן ניהול המלחמה בעזה, וקרא לקהל לסייע בבחירתם של פוליטיקאים פרוגרסיביים המתנגדים למדיניות ישראל, בהם חברת בית הנבחרים המדינתי קלייר ואלדז, אותה שיבח על כך שארגנה מאמצים להפסקת אש, מבקר העירייה לשעבר היהודי בראד לנדר, ודריאליזה אבילה שבלייה, שהובילה בעבר את מאהל המחאה באוניברסיטת קולומביה.

הסנאטור העצמאי ברני סנדרס, שהוביל את העצרת המרכזית בתיאטרון "קינגס", עלה לבמה וחיזק את הביקורת החריפה נגד השדולה כשהצהיר כי "הציבור האמריקאי מבין שחלק גדול ממדיניות החוץ הנוראית שלנו מושפע מהמימון של אייפאק". בעוד שהשדולה עצמה בחרה שלא להגיב לפניות כלי תקשורת מקומיים, המאבק הפנימי במפלגה הדמוקרטית מחריף, בעיקר נוכח הקושי של תומכי ישראל להתמודד עם נטייתם הגוברת של מצביעי השמאל נגד המדינה היהודית.

למרות הטון הלוחמני, ביקש ראש העיר ממדאני לסיים במסר של אחדות ופנה גם למצביעים היהודים באומרו כי "בין אם אתם מתפללים בבית כנסת, במסגד, בכנסייה או שאינכם מאמינים כלל, כולנו חולקים את האמונה שהעיר שלנו ראויה למנהיגים שמובילים מתוך תקווה ולא מתוך פחד, כי כולנו ניו-יוקרים שרוצים את אותם הדברים".

התבטאויותיו הבוטות של ממדאני עוררו מיד גל תגובות וביקורת קשה ברשתות החברתיות, במיוחד על רקע המתיחות הביטחונית הגבוהה והאיומים הפיזיים על אנשי השדולה בשטח בארה"ב.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

רק יומיים קודם לכן הוגשו כתבי אישום פדרליים נגד חמישה גברים שתכננו לכאורה להתנקש בחייהם של פקידי ממשל באירוע ספורט בבית הלבן, כאשר חקירת ה-FBI חשפה כי אחד החשודים חיפש באופן ממוקד בטלפון הנייד שלו מידע על חברי קונגרס הזוכים לתמיכת אייפאק.

באותו היום שבו נשא ממדאני את נאומו, חבר מושבעים פדרלי גדול פסק על הגשת כתב אישום נגד פורסט קנדל פמברטון, צעיר בן 27 מפלורידה, בגין ניסיון לבצע פיגוע ירי המוני המכוון נגד עובדי השדולה במשרדי הארגון בעיר פלנטיישן.