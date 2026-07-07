בשל חשש לקריסת מבנה סמוך: הקונסוליה הישראלית בניו יורק פונתה

הקונסוליה הישראלית בניו יורק פונתה היום (שלישי) בשל חשש לקריסת מבנה סמוך. מדובר במבנה רב קומות אשר נמצא בשדרה השנייה בעיר, בסמוך לבניין הקונסוליה הישראלית, ויש חשש מפני קריסתו.

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הקונסול הכללי בניו יורק, אופיר אקוניס אישר את הפרטים ואמר כי "כל עובדי הקונסוליה פונו בשלום. הנחיתי לבחון חלופות על מנת להמשיך לקיים שגרת עבודה מהר ככל האפשר. הפינוי נעשה בהוראת משטרת ניו יורק ולוחמי האש בעיר שפעלו במהירות ונחישות להבטיח את שלומם של העובדים, ובשיתוף פעולה מלא והדוק עם גורמי המקצוע בנציגות".

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מהשגרירות נמסר: הקונסול הכללי בניו יורק, אופיר אקוניס, שוחח עם כל הגורמים הרלוונטיים, הודה להם על עבודתם והנחה את גורמי המקצוע בקונסוליה, שהיא הנציגות הישראלית הגדולה בעולם, לספק, במקרה הצורך, חלופה על מנת להמשיך לקיים שגרת עבודה במהירות האפשרית, ובתוך כך, כלל השירותים הקונסולריים.