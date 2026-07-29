פרסום ראשון: ועדת הבחירות המרכזית נערכת לתרחיש של לשיגורים לעבר המדינה בזמן ההצבעה בבחירות וספירת הקולות, כך פרסם הערב (רביעי) לראשונה כתבנו בכנסת עמיאל ירחי ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ'. הדברים הללו מתחברים לאזהרה שהשמיע ראש השב"כ דוד זיני מפני תרחיש של התערבות זרה בבחירות.

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ל-i24NEWS נודע כי ועדת הבחירות תאשר תקנות לשעת חירום למקרה של ירי טילים בזמן ההצבעות. בין היתר, ייקבע כי במקרה של אזעקה תופעל מצלמה, וכל הפתקים והמעטפות יוכנסו למעטפת "שעת חירום".

בנוסף, ספירת הקולות תתבצע על מפה מיוחדת על מנת לארוז את המעטפות במהירות שיא. עוד ייקבע כי חיילים בחזית יוכלו להצביע עם דסקית הצוואר.

ההנחיות המסתמנות במקרה של אזעקה:

במקרה של אזעקה בזמן ההצבעות - ההצבעה תיעצר

מפקח טוהר הבחירות יפעיל מצלמה

חומרי ההצבעה יוכנסו למעטפה מיוחדת לשעת חירום שתיסגר בדבק

מזכיר ועדת הקלפי ישמור על מעטפת החירום

מפקח טוהר הבחירות: לוקח ואחראי על הקלפי הנעולה.

במקרה של אזעקה בזמן ספירת הקולות: המעטפות, פתקי ההצבעה וגליונות הספירה ייארזו באמצעות המפה המיוחדת שעל גביה מתבצעת הספירה.