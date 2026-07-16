התאריך לבחירות לכנסת ה-26 הוחלט באופן רשמי השבוע, ואחרי שבוע עמוס בתהפוכות פוליטיות, ובליץ חוקים שעברו במליאה, לצד הודעה על פרישה של חברי כנסת ובעלי תפקידים בממשלה, סקר i24NEWS ומכון דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון, שפורסם הערב (חמישי) בשבע עם נדב אלימלך, מציג תוצאות מעניינות במיוחד בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה.

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שאלנו - אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, למי הייתם מצביעים?

הליכוד עומדת בראש עם 28 מנדטים, ירידה של מנדט אחד מהשבוע שעבר, ישר של גדי איזנקוט מציגה עלייה של מנדט אחד, ועומדת על 22 מנדטים. הדמוקרטים עולים במנדט אחד ומציגים 11 מנדטים.

מפלגת ביחד ומפלגת ש"ס נשארות יציבות, עם תשעה מנדטים לכל מפלגה. ישראל ביתנו מאבדת מנדט אחד, ויורדת לשמונה, יהדות התורה שומרת על שמונה מנדטים. הרשימה המשותפת נשארת יציבה עם 7 מנדטים, ועוצמה יהודית של בן גביר מאבדת מנדט אחד ומקבלת 7 מנדטים.

הציונות הדתית של סמוטריץ' מציגה מספר גבוה יחסית, ומתחזקת ל-6 מנדטים. רע"ם שומרת על 5 מנדטים.

מפלגת בית ציוני של חילי טרופר לא עוברת את אחוז החסימה, כמו גם מפלגת זהות של פייגלין, כחול לבן של גנץ והמפלגה הכלכלית.

הקואליציה עומדת על 58 מנדטים, והאופוזיציה על 62.

מי הכי מתאים לכהן כראש הממשלה?

עוד שאלנו, מי הכי מתאים לכהן כראש ממשלה - בנימין נתניהו או גדי איזנקוט.

הנשאלים העדיפו את איזנקוט בראשות הממשלה עם 47%, ואילו נתניהו מקבל 44%. 9% השיבו שהם אינם יודעים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-16 ביולי 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 550 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.1% ± בהסתברות של 95%.