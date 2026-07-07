חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו: נרוץ ביחד בבחירות הקרובות

חילי טרופר ומפלגת המילואמניקים בראשות יועז הנדל הודיעו היום (שלישי) כי סיכמו על ריצה משותפת לכנסת 2026. בהודעה מטעמם נכתב כי "סיכמו על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי מאוחד, במטרה להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה. מדובר במהלך ראשון בדרך ליצירת כוח פוליטי ציוני חדש משמעותי".

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שם המפלגה: יסודות ישראל. בין המייסדים גם השר לשעבר אסף זמיר ואחותה של שירי ביבס. גם שירה שפירא, אמו של ענר שפירא שנרצח ב-7 באוקטובר, הצטרפה.

הערב ב-18:15 יקיימו מסיבת עיתונאים, בה יציגו את "המהלך הפוליטי המשותף ואת עקרונות הכוח הציוני החדש שיוקם לקראת הבחירות".

על המפלגה חתומים בין השאר, בני משפחות שכולות, גיבורי מלחמה, פצועי צה”ל, אנשי חינוך ואנשי ציבור מכל קצוות החברה הישראלית.

בין החותמים על הקמתה: דנה סילברמן, אחותה של שירי ביבס ודודתם של אריאל וכפיר ביבס ז"ל; אבי הרוש, אביו של ריף הרוש ז"ל שנפל בקרבות בחאן יונס; יהונתן בן שבת, שנפצע קשה בקרבות ברפיח; יפתח רמון, יו"ר קרן רמון, בנם של אילן רמון ורונה רמון ואחיו של אסף רמון ז"ל; תלמידים ובוגרי תיכון ברנקו וייס רמלה; אסף זמיר, סגן ראש עיריית תל אביב-יפו לשעבר וחבר כנסת לשעבר. "החותמים מייצגים פסיפס רחב של החברה הישראלית, וסיפור לאומי של כאב ותקווה", נמסר.

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, ראש מפלגת ישר! מיהר לברך את טרופר: "אני מברך את חברי חילי טרופר, חילי הוא מנהיג מאחד ומנוסה שראוי להיות גורם מרכזי במלאכת השיקום שישראל נדרשת לה וקול חשוב בממשלה הציונית ממלכתית שנקים, שתאחד את העם ותחזיר את ישראל לדרך הישר. כי ישראל חייבת לנצח. והיא תנצח".

בין המצטרפות הראשונות למפלגה היא שירה, אמו של ענר שפירא שנרצח בקרב במיגונית המוות לאחר שהדף רימונים שהשליכו מחבלים שהושלכו פנימה. בתפקידה האחרון שימשה שירה כסמנכ"לית "תקומה" במשרד המורשת. מאז 7 באוקטובר הובילה את התוכנית הממשלתית לתיעוד, מורשת והנצחה בחבל התקומה.

אתמול פורסם כי המגעים הפוליטיים בין בני גנץ ודדי שמחי ליועז הנדל נקלעו למבוי סתום, ווהסיכויים לחיבור בין השניים קטנו משמעותית. אחד מסלעי המחלוקת המרכזיים היה דרישתו החד-משמעית של הנדל לקבל התחייבות לפיה לא ישבו בקואליציה עם המפלגות החרדיות ביום שאחרי הבחירות.