פרסום ראשון: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ממנה את פרופסור דוד האן, לשעבר האפוטרופוס הכללי, לחבר בוועדת מימון מפלגות, זאת לקראת מערכת הבחירות המתקרבת. מדובר בוועדה חשובה שקובעת את תקציב המפלגות בבחירות - וגם את פריסת החובות לאחר הבחירות.

פרופסור האן הוא חבר ב"פורום הבכירים", גוף ימני שרק לפני רגע מונה הראש שלו - עידו נורדן - לראש הסגל החדש של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

זהו אינו המינוי הראשון מקרב חברי הגוף. עד כה מונו - נציב שירות המדינה דורון כהן, ראש מערך הדיגיטל הלאומי תא"ל במיל' נתי כהן ויו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו יפעת בן חי שגב.

מטעם פורום הבכירים יוצאי השירות הציבורי נמסר: "מינויים של חברי הפורום לתפקידים בכירים בשירות המדינה ולוועדות מקצועיות מעידה על רמתו הגבוהה של הפורום ושל החברים בו שהם מהשורה הראשונה של יוצאי השירות הציבורי, ולכן מהווים מאגר מצוין למינויים בכירים בשירות המדינה ולוועדות מקצועיות בהן נדרשת היכרות של המגזר הציבורי והפעלת שיקול דעת".