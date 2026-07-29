לקראת בחירות 2026: זה התאריך האחרון לשינוי כתובת המגורים

הבחירות לכנסת ה-26, ייערכו ביום שלישי, ט"ז בחשוון תשפ"ז, 27 באוקטובר 2026. משרד הפנים עדכן היום (רביעי) על ערוצי השירות לציבור לבדיקת היכללות בפנקס הבוחרים ומקום ההצבעה.

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ערוצי השירות לבדיקת היכללות בפנקס הבוחרים ומקום ההצבעה

• מוקד טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 08:30-17:30: 1-800-101975 או 073-2458358 במגוון שפות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית.

• שירות עצמי באמצעות SMS או WhatsApp במספר 053-3801464 24 שעות ביממה.

• פניה בכתב על גבי טופס מקוון.

באמצעות שירותים אלה ניתן בנוסף לקבל את פרטי מיקום הקלפי. שימו לב לכך שמדובר במידע ראשוני, אשר עשוי להשתנות במהלך תקופת ההיערכות לבחירות. מידע סופי יפורסם החל מיום 7.9.2026.

עדכון כתובת

המועד האחרון לעדכון כתובת, לצורך הכללה בפנקס הבוחרים הוא יום כ”א באלול תשפ”ו, 3 בספטמבר 2026. שינויי כתובת שיאושרו בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה עד למועד זה ייכללו בפנקס הבוחרים ויאפשרו הצבעה בקלפי הקרובה למקום המגורים המעודכן. את עדכון הכתובת ניתן לבצע באופן מקוון וללא עלות באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.

יובהר, כי אזרח המתגורר בחו"ל אשר אינו רשום כתושב ישראל במרשם האוכלוסין, אינו נכלל בפנקס הבוחרים. באפשרותו לפנות לרשות האוכלוסין לבירור פרטיו במרשם. ליצירת קשר עם רשות האוכלוסין וההגירה ניתן לפנות למוקד השירות הארצי במספר *3450. טלפון נוסף: 074-7083450, חיוג מחוץ לארץ: - 972-74-7083450+.

תיקון פרטי בוחר

בהתאם לחוק הבחירות לכנסת, ניתן להגיש למשרד הפנים, עד ה-4 באוגוסט 2026, בקשה לתיקון פרטי בוחר בפנקס הבוחרים. פרטים באתר משרד הפנים.

במסגרת ההיערכות לבחירות יפעיל משרד הפנים בתקופה הקרובה שירות מקוון נוסף לאיתור מקום ההצבעה, וכן יפעיל קמפיינים והסברה לציבור, לצורך הנגשת המידע לציבור לקראת יום הבחירות.

למידע נוסף על הבחירות לכנסת ה-26 באתר ועדת הבחירות המרכזית.