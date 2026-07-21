ראש הממשלה העלה היום (שלישי) פוסט בחשבון האינסטגרם שלו - בו הוא ממשיך לתקוף בחריפות את יריבו בבחירות הקרובות גדי איזנקוט.

לפוסט צירף נתניהו סרטון AI שמציג את איזנקוט רץ ומתחבק עם מנסור עבאס ממפלגת רע"מ, תוך שעוקף אישה שמייצגת את "אחדות ישראל". לצד זאת כתב רה"מ: "יש ניסיון מזעזע של קיצוניים ברשת לייצר קונספירציות שקריות במטרה להסתיר את האמת הפשוטה: לגדי איזנקוט אין ממשלה בלי המפלגות הערביות ויאיר גולן". גם מקורבו יונתן אוריך, החשוד בפרשת הבילד, שיתף את הסרטון בחשבון ה-X שלו.

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בתוך כך, חברת הכנסת קטי שטרית אמרה בריאיון ל-i24NEWS: "אני דווקא רוצה ללכת על החלק האחרון של הסרטון. איזנקוט שכח איך הממשלה הקודמת נוהלה על ידי מנסור עבאס. תסלחי לי, אני עכשיו, אני ממש כועסת ואני אומרת לך משהו. המועמדים של השותפים שלו קוראים לראש הממשלה בוגד, קוראים לרצח של ראש הממשלה... ללכת עם הקואליציה שהוא אמור ללכת, זה ללכת נגד זהותה של מדינת ישראל. חברים יקרים, אי אפשר להתעלם ממה שהקמפיינים האחרים נעשים כלפי ראש הממשלה ברמה האישית, כלפי ילדיו, כלפי אשתו, ולהזניח את זה ולהגיד 'זה בסדר'".