הפריימריז בציונות הדתית: תחרות על שניים-שלושה מקומות ריאליים

הבחירות הפנימיות בציונות הדתית החלו היום (ראשון), כאשר התוצאות המלאות יתפרסמו ב-20:00. שישה מועמדים חזקים (חברי הכנסת ומנכ"ל מועצת יש"ע עומר רחמים) יתחרו על שניים-שלושה מקומות ריאליים.

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לכן, כך צפויה להיראות הרשימה:

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שריון מקום ראשון בפריימריז מקום שני בפריימריז שריון מקום שלישי בפריימריז מקום רביעי בפריימריז

ההצבעה במפלגה מגיעה ברקע החלטת בית הדין של הליכוד, אשר דחה מוקדם יותר היום את הסעיף שהיה מאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו לבטל כליל את הפריימריז במקרה של הסלמה ביטחונית. המפלגה תידרש לבחור בין דחיית מועד ההצבעה לבין קיומה במתכונת דיגיטלית.

בית הדין מסר כי "באשר לסעיף הנוגע לאפשרות ביטול הבחירות המקדימות עקב מצב בטחוני, לא ראינו לאשר את הכללתו בתקנון. דרך המלך היא בחירות מועמדי הליכוד באמצעות בחירות קדימות על ידי כלל החברים או ע"י כלל החברים במחוזות באשר למקומות המוקצים למחוז. אין מקום לפתוח מראש ולו פתח קטן לביטול הפריימריז. אין זו דרכה של תנועת הליכוד. הליכוד איננה מפלגה של איש אחד והיא תאבד את חיותה אם תהיה כזו".

בתוך כך, כתבנו הפוליטי נדב אלימלך פרסם אתמול כי נתניהו סגר באופן מעשי על שריונים ברשימת הליכוד לבחירות עבור ארבע דמויות חדשות - המגיעות מחוץ לפוליטיקה הישראלית.