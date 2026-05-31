סקר i24NEWS: הנושא המרכזי שישפיע בבחירות הקרובות - מערכת המשפט

מערכת המשפט היא הנושא המרכזי שישפיע על הצבעת הבוחרים בישראל, כך עולה מנתוני סקר "סופשבוע" ומכון "דירקט פולס" בראשות צוריאל שרון, שהתפרסמו אמש (שבת).

הממצאים המשוקללים משנים את מפת העניין הציבורית לקראת המערכה הפוליטית הבאה, וקובעים כי בניגוד להערכות המוקדמות שסימנו את הנושא הביטחוני כראשון במעלה, הציבור הישראלי ממוקד כעת במאבקי הפנים המשטריים ובסוגיית חוק הגיוס. ברקע הדברים, נרשמת שחיקה משמעותית באמון הציבורי ביכולתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, להגן על האינטרסים של מדינת ישראל מול איראן.

הנושאים המרכזיים לקראת בחירות 2026

הפילוח המלא של נתוני הסקר מציג פיצול אידיאולוגי עמוק בין שני המחנות הפוליטיים המרכזיים בישראל, ומאפשר להבין במדויק מה מניע את המצביעים בכל צד של המפה.

בקרב כלל המדגם, 37 אחוזים מהמשיבים הגדירו את מערכת המשפט כסוגיה המכרעת עבורם בקלפי, כאשר חוק הגיוס והשוויון בנטל נמצא במקום השני עם 27 אחוזים. הסוגיה הביטחונית, שבעבר הובילה את מערכות הבחירות בישראל, תופסת כעת את המקום השלישי בלבד עם 21 אחוזים מכלל הקולות. נושא יוקר המחיה והכלכלה נותר בתחתית סדר העדיפויות הציבורי עם עשרה אחוזים בלבד, וחמישה אחוזים נוספים השיבו כי נושא אחר ישפיע על החלטתם.

בחינת שתי קבוצות המצביעים בנפרד חושפת תהום פוליטית ברורה לגבי סדר היום הלאומי. עבור תומכי הקואליציה, מערכת המשפט נותרה היעד החשוב ביותר בפער ניכר, כאשר 47 אחוזים מהם מסמנים אותה כנושא המרכזי בקלפי, לעומת 26 אחוזים המצביעים בעקבות הביטחון, 11 אחוזים בעקבות חוק הגיוס, תשעה אחוזים בשל יוקר המחיה ושבעה אחוזים בגלל נושא אחר. מנגד, בקרב מצביעי האופוזיציה חוק הגיוס והשוויון בנטל תופס את ההובלה המוחלטת עם 44 אחוזים, בעוד שנקודת המבט על מערכת המשפט צונחת ל-27 אחוזים, הסוגיה הביטחונית מקבלת 14 אחוזים, יוקר המחיה עומד על 11 אחוזים וארבעה אחוזים מצביעים בשל נושא אחר.

איבדנו אמון בטראמפ?

בזירה הבינלאומית, הסקר מציג תמונת מצב מורכבת עבור הממשל בוושינגטון ומצביע על חוסר אמון נרחב בקרב הציבור בארץ. רוב מוחלט של הישראלים – 56 אחוזים מכלל המדגם – מצהיר באופן רשמי כי אינו סומך על הנשיא דונלד טראמפ שיגן על האינטרסים הישראליים מול המשטר בטהרן, זאת לעומת 40 אחוזים בלבד שעדיין נותנים בו אמון, וארבעה אחוזים נוספים שהשיבו כי אין להם עמדה מגובשת בנושא.

גם בשאלת האמון במנהיג האמריקני נרשם פיצול מוחלט המבוסס על שיוך פוליטי פנימי. בקרב תומכי הקואליציה קיים רוב מוצק של 55 אחוזים הסומכים על המנהיג הרפובליקני, לעומת 39 אחוזים שלא סומכים עליו ושישה אחוזים שנמנעו מלהביע עמדה. מנגד, בקרב מצביעי האופוזיציה נרשם חוסר אמון כמעט גורף, כאשר 73 אחוזים מצהירים במפורש כי אינם סומכים על דונלד טראמפ בהקשר האיראני, לעומת 25 אחוזים בלבד שסומכים עליו ושני אחוזים שנותרו ללא עמדה בנושא.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור i24NEWS, בתאריך ה-28 במאי 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 510 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.3% ± בהסתברות של 95%.